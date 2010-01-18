مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

میزان تاثیر معدل، تاریخ برگزاری و نحوه توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاههای دولتی

رویانیان: هیچ کدام از اظهارنظرهای اخیر درباره سهمیه بندی و قیمت بنزین تایید نمی شود

مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

اعتماد:

در نامه دادستان سابق تهران به رئیس مجلس؛ قاضی مرتضوی گزارش کمیته ویژه مجلس را نپذیرفت

کارشکنی کشورهای عربی و اصرار تهران بر سر نام خلیج فارس باعث شد؛ محرومیت ایران از میزبانی بازیهای همبستگی

نهاوندیان: مدیران اقتصادی را تهدید به محاکمه نکنیم

ایران :

جزئیات تسهیلات اعطایی بانک مسکن برای سال آینده تشریح شد؛ وام خرید مسکن افزایش نمی یابد

بدون تصمیم گیری نمایندگان 1+5 رقم خورد؛ پایان ناکام نشست ضد ایرانی در نیویورک

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی: سازمان هدفمند کردن یارانه ها در وزارت رفاه تشکیل می شود

ابرار:

استاندار تهران: از اول می دانستیم اتاق فرماندهی جریان فتنه در آن سوی مرزها است

آرامش در بازار سکه و طلا

باهنر: نباید فکر کنیم فضا با خاموش کردن صداها تلطیف می شود

ابتکار:

مخالفت چین و روسیه با افزایش تحریمها علیه ایران؛ 1+5 گروهی که جمع نمی شوند

مرتضوی: مرخصی بودم؛ مجلس: پیگیری می کنیم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد؛ اقدامات جدید برای دستگیری اغتشاشگران روز عاشورا

اسرار:

علی مطهری پیشنهاد داد: دعوت از کاندیداهای معترض برای حضور در صدا و سیما

مرتضوی به لاریجانی نامه نوشت: مسائل بازداشتگاه کهریزک هیچ ارتباطی به من ندارد

باهنر: ‌فضا با خاموش کردن صداها تلطیف نمی شود

اطلاعات:

دکتر علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: خدمات درمانی بیمارستانهای دولتی نامناسب است

پاسخ دادستان سابق تهران به گزارش تحقیق مجلس درباره کهریزک

رئیس کل بانک مرکزی وعده داد: نرخ تورم تا پایان سال یک رقمی می شود

تفاهم:

کارشناسان بین‌المللی مطرح کردند: 2010؛ سال تردید سرمایه گذاری خارجی

خودپردازهایی که از کار می افتند؛ بانک مرکزی:‌ مشکل نرم افزاری است

عیدی بازنشستگان 300 هزار تومان تعیین شد

تهران امروز:

نامه مرتضوی به لاریجانی درباره گزارش کهریزک؛ اتهامی متوجه من نیست

چین جلسه 1+5 را ناکام گذاشت

پاسخ مطهری به مشایی؛ وارد معقولات نشوید

جام جم :

راز سر به مهر حساب ذخیره ارزی

مناظره های تلویزیونی؛ پنجشنبه ها شبکه 3

مدیرعامل بانک مسکن: وام خرید مسکن سال آینده افزایش نمی یابد

جوان:

چین 1+5 را به مذاکره به ایران ارجاع داد؛ 3ساعت نشست بی نتیجه در نیویورک

جلسه مشترک سه قوا به میزبانی قوه قضائیه

محمود خسروی در گفتگو با جوان؛ مخابرات و تالیا به دادگاه می روند

جمهوری اسلامی:

نشست 1+5 باز هم بی نتیجه پایان یافت؛ وزارت خارجه: تنها راه حل، به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: برخی دستگاههای دولتی هم وامهای بانکی را بر نمی گردانند

مرتضوی: گزارش کهریزک را قبول ندارم؛ دو نماینده مجلس: مرتضی در دادگاه جواب بدهد

جهان صنعت:

پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی: کاهش نرخ سود بانکی در سال 89

پایان ترک تازی اقتصاد چین؛ وقتی اژدها بخوابد

توقف تولید 206 معمولی پیش درآمد گرانی شد

حمایت:

جلسه مشترک سه قوا برگزار شد

پیشنهاد آیت الله جوادی آملی برای پایان اختلاف ها

تعطیلی پنجشنبه مدارس ابتدایی فعلاً منتفی است

خراسان:

پاسخ مرتضوی به گزارش کمیته ویژه مجلس درباره کهریزک

جانشین معاون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی خبر داد: ماده مخدری که به نام قرص‌های تقویت کننده حافظه بین دانش‌آموزان و دانشجویان توزیع می شود

مصباحی مقدم: برخی بانکها سال گذشته 67 درصد سود کسب کرده اند

دنیای اقتصاد:

نمایندگان 1+5 از نیویورک دست خالی برگشتند؛ نشست بی نتیجه برای تحریم ایران

عضو شورای فقهی بانکداری احتمال داد؛ تعیین نرخ قطعی برای سود بانکی

اقتصاد چین و هند در معرض تورم

سیاست روز:

رد گزارش کهریزک توسط مرتضوی؛ سروری: مدارک داریم

تنها راه، پذیرش حق هسته ای ایران است؛ نشست بی حاصل 1+5

روند قیمت و شاخص ساخت و ساز مسکن نشان می دهد؛ سیاست کنترل تورم، عامل کاهش قیمت مسکن

فرهنگ آشتی:

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام انتشار تصاویر جدید در آینده نزدیک: تا نفر آخر آشوبگران روز عاشورا را دستگیر می کنیم

در میان 155 کشور؛ ایران صد و سوم شد؛ 42 پله سقوط حمل و نقل تجاری ایران

مرتضوی ضمن تقدیر و تشکر از توجه نمایندگان مجلس؛ من بی تقصیرم

فرهیختگان:

واگذاری میزبانی بازی ها با دفاع از نام خلیج فارس؛ دست رد ایران بر سینه اعراب

باهنر: خاموش کردن صداها فضا را تلطیف نمی کد

در نشست اخیر 1+5 توافقی علیه ایران شکل نگرفت

کاروکارگر:

معاون اول رئیس جمهوری در نشست شورای عالی اشتغال: نداشتن برنامه و تکیه بر درآمدهای نفتی موجب بی توجهی به مسئله اشتغال شده است

قاچاق کفشهای چینی و تایلندی؛ 70 درصد کارگاههای تولید کفش و چرم خراسان تعطیل شده است

نمایندگان مجلس: حفظ هویت ایرانی خلیج فارس مهمتر از میزبانی بازیهای ورزشی است

کیهان:

هیئت اروپایی در بازگشت از منطقه؛ ویرانی غزه ما را شوکه کرد سران اسرائیل باید محاکمه شوند

رئیس کل بانک مرکزی:‌ تورم قطعاً تا پایان سال تک رقمی می شود

مردم فاجعه دیده هائیتی در انتظار کمکهای بین‌المللی

گسترش:

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفتگو با "گسترش صنعت" خبر داد: خط اعتباری ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی

شکوفایی صنعت سبز؛ آهوی ایرانی در پناه سایپا

مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛ آمادگی مجلس برای کمک به صنایع آسیب پذیر

وطن امروز:

آیت الله جوادی آملی:‌ باید براساس قانون و نظر رهبر انقلاب عمل شود

وزیر تعاون اعلام کرد: تامین زمین یک میلیون و 350 هزار واحد مسکن مهر

معاون سازمان حج و زیارت خبر داد: آغاز مرحله جدید اعزام زائران به عتبات از 3 بهمن

همبستگی:

استقبال فعالان سیاسی اصولگرا از مناظره های تلویزیونی

از سوی رئیس مجلس؛ قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت ابلاغ شد

آیت الله جوادی آملی: در اختلافات مبنا قانون و نظر رهبر انقلاب است

همشهری:

پایان بدون نتیجه نشست 1+5

قالیباف در جلسه شورای شهر تهران: هیچ تخلفی در شهرداری تحمل نمی شود

پرداخت یارانه نقدی به 7 دهک

هدف واقتصاد:

بهمنی: آنچه وعده کرده بودیم تا کنون محقق شده است؛ اصرار آقای رئیس بر تحقق تورم یک رقمی تا پایان سال

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:‌ پیشنهاد تغییر سازمان حمایت به سازمان هدفمندی یارانه ها؛ احتمال حذف سازمان حمایت

تندر 90 ایران خودرو نشان سبز گرفت