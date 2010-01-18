20 خانه عالم در بوشهر در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدمحمد موسوی مطلق یکشنبه شب در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر افزود: برای ایجاد ساختمان این تعداد خانه عالم چهار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه روند پیشرفت فیزیکی خانه های عالم، کتابخانه و خانه های قرآن استان بوشهر مطلوب است، اظهار داشت: برای تسریع در پیشرفت فیزیکی و ریالی طرحها و پروژه های عمرانی، باید پیگیری لازم برای جذب اعتبار بیشتر انجام شود.
سرپرست معاونت اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: حضور روحانیان در روستاها می تواند تاثیر زیادی در جلوگیری از انحرافات اهالی آن مناطق از دین اسلام و شرع داشته باشد.
موسوی مطلق با اشاره به افزایش این خانه ها طی سالیان آتی، گفت: در سفر سوم استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت ساخت حداقل 100خانه قرآن برای تصویب در هیئت دولت پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به تعامل این سازمان با رسانه ها، اظهار داشت: حوزه فرهنگ به ویژه در بخش رسانه ای حوزه تعامل و متفاوت از سایر حوزه هاست و امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر با این حوزه بتوانیم مشارکت حداکثری عموم از جمله قشر جوان را برای توسعه فرهنگ دینی جذب کنیم.
