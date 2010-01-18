۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

20 خانه عالم در بوشهر در حال ساخت است

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: هم اکنون با همت این سازمان 20 خانه عالم در مناطق مختلف استان بوشهر در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدمحمد موسوی مطلق یکشنبه شب در نشست کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان بوشهر افزود: برای ایجاد ساختمان این تعداد خانه عالم چهار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه روند پیشرفت فیزیکی خانه‌ های عالم، کتابخانه و خانه ‌های قرآن استان بوشهر مطلوب است، اظهار داشت: برای تسریع در پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح‌ها و پروژه های‌ عمرانی، باید پیگیری لازم برای جذب اعتبار بیشتر انجام شود.

سرپرست معاونت اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: حضور روحانیان در روستاها می ‌تواند تاثیر زیادی در جلوگیری از انحرافات اهالی آن مناطق از دین اسلام و شرع داشته باشد.

موسوی مطلق با اشاره به افزایش این خانه ها طی سالیان آتی، گفت: در سفر سوم استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت ساخت حداقل 100خانه قرآن برای تصویب در هیئت دولت پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به تعامل این سازمان با رسانه ها، اظهار داشت: حوزه فرهنگ به ‌ویژه در بخش رسانه ‌ای حوزه تعامل و متفاوت از سایر حوزه‌ هاست و امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر با این حوزه بتوانیم مشارکت حداکثری عموم از جمله قشر جوان را برای توسعه فرهنگ دینی جذب کنیم.

