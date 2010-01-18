به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار به اتمام رسید که طی آن تیم الظفره با نتیجه 5 بر4 الاهلی را از پیش رو برداشت و النصر نیز با یک گل مغلوب الوحده شد.

الظفره شب گذشته در ورزشگاه محمد عبدالکریم میزبان تیم الاهلی بود و در پایان یک نبرد پرگل و تماشایی شکست 5 بر4 را به این تیم تحمیل کرد. برای الظفره در این بازی حمدعبدالرحمان حمد (19)، خیری خلفان خیری (26)، عباس مویوا لاوال (57 و 65) و توفیق عبدالرزاق (3+90) گلزنی کردند و گل‌های تیم الاهلی نیز توسط جادیر باری (37 - پنالتی و 88) و احمد خلیل (45 و 86) به ثمر رسید.

برتری پرگل برابر الاهلی، تیم الظفره را 16 امتیازی کرد و به رده ششم جدول لیگ برتر باشگاه‌های امارات فرستاد، سرخپوشان دبی نیز با 14 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی سقوط کردند.

تیم فوتبال الاهلی در حالی مغلوب الظفره شد که مهرزاد معدنچی را در ترکیب اصلی خود نداشت. این تیم در فصل 2010 لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های السد قطر، مس کرمان و الهلال عربستان هم‌گروه است.

دیشب همچنین تیم الوحده با تک گل دقیقه 32 فرناندو بایانو از سد النصر گذشت که ایمان مبعلی را در اختیار نداشت.

جدول رده بندی لیگ برتر امارات:

1- الجزیره 29 امتیاز

2- الوحده 27 امتیاز

3- العین 23 امتیاز

4- بن یاس 20 امتیاز

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10- الشارجه 12 امتیاز

11- الامارات 6 امتیاز

12- عجمان یک امتیاز