امسال 221 هزار مسافر با هواپیما در بوشهر جابجا شدند

حمیدرضا سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این میزان جابجایی مسافر در استان بوشهر نسبت به 9 ماهه سال گذشته از رشدی 19 درصد برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: این تعداد مسافر با هزار و 844 پرواز به سایر نقاط کشور و به کشورهای مذهبی حوزه خلیج فارس منتقل شده اند.

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر گفت: در حال حاضر پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی بوشهر به شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، بندرعباس، عسلویه و جزیره خارگ است.

سیدی اضافه کرد: همچنین پروازهای خارجه فرودگاه بوشهر به شهرهای جده و مدینه در کشور عربستان و شهر دبی در کشور امارت متحده عربی و دمشق کشور سوریه است.

وی در خصوص جابجایی بار نیز گفت: در این مدت دو هزار و 814 تن انواع کالا و بار مسافر جابجا و حمل شده است که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبلا 21 درصد رشد داشته است.

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر در خصوص افزایش تاخیر پروازهای بوشهر گفت: خوشبختانه میزان تاخیر پروازهای بوشهر نسبت به سالیان قبل کمتر شده است و بیشتر تاخیرات صورت گرفته به دلیل شرایط جوی خاصی است که در استان بوشهر حاکم است.

وی خاطرنشان کرد: با خرید دستگاهی که میزان دید خلبانان را افزایش می دهد سعی در رفع این مشکل داریم.