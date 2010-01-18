به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در آغاز نشست عصر یکشنبه جلسه هیئت دولت با تشریح عملکرد بخش‌های مختلف دولت در استان خوزستان تصریح کرد: در چهار سال گذشته در این استان اقدامات فراوانی صورت گرفته است اما به رغم همه این تلاش‌ها برخی مسائل مهم نیز هنوز وجود دارد که باید با تدبیر و تلاش لازم حل شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید همه تعهدات خود را دقیق انجام دهد، افزود: باید همه امکانات لازم را برای تحقق این موضوع فراهم آوریم.

وی با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در اجرای بعضی طرح‌ها در استان خوزستان گفت: مردم خوب و خونگرم این استان محکم، استوار و معتقد در صحنه ایستاده‌اند. در مقابل این مردم، وظیفه ما بسیار سنگین است و باید کارها را دقیق و درست انجام دهیم و در مسیر رشد استان و کشور تلاش می‌کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: باید توصیه‌ها و راهکارهای مناسبی برای اداره بهتر استان به مدیران خوزستان داده شود.

وی همچنین با اشاره به حادثه ترور استاد شهید علی‌محمدی گفت: این اتفاق نشانه ضعف، استیصال و بیچارگی دشمن است که در مقابل پیشرفت ایران اسلامی، یک دانشمند بی‌دفاع را به شهادت می‌رساند.

احمدی نژاد با تسلیت شهادت، شهید علی‌محمدی به خانواده داغدار این شهید و اساتید و دانشجویان تصریح کرد: این شهادتها ملت ما را استوارتر و بیدارتر می‌کند. بی‌تردید نشانه اصالت راه و درستی مسیر چیزی جز شهادت و مظلومیت نیست.