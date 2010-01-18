قاسم ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مسابقات پایانی هفتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد کشور فقط با یک بازیکن خارجی شرکت کردیم و بقیه کشتی گیران، بومی هستند.

وی اظهار داشت: در مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد در گلستان، ورزشکاران خوب و توانمندی شرکت دارند و نباید تیمها را دست کم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تلاش ما این است که به مرحله فنیال راه یابیم و از حیثیت کشتی همدان دفاع کنیم.

به گفته ربیعیان، این تیم تمرینات خوبی را پشت گذاشته است و ورزشکاران شرکت کننده در این تیم در آمادگی کامل بسر می برند.

مربی تیم کشتی صنایع و معادن همدان بیان داشت: رقابتهای مسابقات پایانی این لیگ، جذاب خواهد بود و کشتی ها زیبا و نوعی آموزش به شمار می آید.

وی از تلاش مسئولان هیئت کشتی گلستان در میزبانی این دوره مسابقات قدردانی کرد.

ترکیب تیم همدان شامل، 55 کیلوگرم، محمد سلطانی و همت کریمی‌زاد، 60 کیلوگرم، بیژن چنگیزی‌فر و همت کریمی‌زاد، 66 کیلوگرم، سیاوش گودرزی و سعید صالحی، 74 کیلوگرم، مراد گایداروف و پیمان محمدی، 84 کیلوگرم، جمال میرزایی و حمید کمروند، 96 کیلوگرم، عرفان امیری و سعید امیری،120 کیلوگرم، سعید ابراهیمی و حمید سیفی است.

تیم کشتی صنایع معادن همدان در مرحله نیمه نهایی به دیدار تیم نفت تهران می رود.