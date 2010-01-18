میزان خسارت و تلفات زلزله احتمالی در تهران 10 برابر هائیتی خواهد بود

بهرام عکاشه در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی و مقایسه وضعیت زلزله خیزی شهر تهران و پایتخت کشور هائیتی پرداخت و افزود: اگر زلزله ای که در هائیتی رخ داد در تهران به وقوع بپیوندد ابعاد آن به مراتب سنگینتر و بزرگتر خواهد بود و معتقدم بزرگترین فاجعه تاریخ در تهران رقم خواهد خورد.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد تهران شمال با عنوان این مطلب که هرچند بافت شهری هائیتی با تهران فرق می کند گفت: فراموش نکنیم که پایتخت ایران هم مخروط افکنه آبهایی است که از کوههای البرز جاری می شود و متاسفانه یک رسوب نرم با ضخامت نسبتا زیاد به جا می گذارد.

وی معتقد است که شهر تهران روی این رسوب نرم بنا شده و همین مسائل در مورد هائیتی نیز وجود دارد.

این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که زلزله به احتمال زیاد در تهران رخ خواهد داد ولی علم بشر نمی تواند زمان دقیق و حتی و سال و دهه وقوع آن را بیان کند عکاشه

پدر زلزله شناسی ایران افزود: هائیتی یک سرزمین کوهستانی است که بر روی گسلهای زلزله خیز بنا شده و تهران نیز چنین شرایطی دارد.

به گفته عکاشه، زلزله خیز بودن هائیتی به صورت میان صفحه ای است ولی تهران که بر روی البرز قرار دارد درون صفحه ای است که البته در صورت بروز فاجعه زلزله در اصل مسئله فرقی نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گسلهای هائیتی پتانسیل 9 درجه ریشتر زلزله را دارند و گسلهای تهران تا 8 درجه ریشتر پتانسیل دارند. ضمن اینکه باید بدانیم که تهران عمر 220 ساله دارد و به اشتباه به عنوان پایتخت تعیین شده است زیرا همه می دانیم که شهر تهران از تجمع چندین روستا شکل گرفته که دلیل اصلی این انتخاب به خاطر خوش و آب و هوا بودن این منطقه بوده است.

عکاشه با بحرانی خواندن وضعیت شهر تهران در هنگام وقوع زلزله مشابه هائیتی در پایتخت ایران افزود: مسئله فوق العاده جدی است و این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که این واقعه به احتمال زیاد در تهران هم رخ خواهد داد ولی علم بشر نمی تواند زمان دقیق و حتی سال و دهه وقوع آن را بیان کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هرچند نمی توان زمان دقیق زلزله را تعیین کرد اما نباید خودمان را گول بزنیم و به فکر راهکار نباشیم. زیرا بافت تهران آسیب پذیر است و چنین شهری با این شرایط نباید کوچه و پس کوچه داشته باشد. به طوری که در روزهای معمولی شاهد بسته شدن خیابانها و ترافیک سنگین هستیم که این مسئله به تشدید بحران دامن می زند.

عکاشه با اعلام اینکه خیابانهای تهران ظرفیت 500 هزار دستگاه خودرو را دارد اما در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون دستگاه وسیله نقلیه در معابر پایتخت وجود دارد، افزود: جمعیت تهران باید بین یک تا 5/1 میلیون نفر باشد اما می بینیم که حدود 12 میلیون نفر در این شهر ساکن هستند و این مسئله هر ساعت حادتر می شود.

پدر زلزله شناسی ایران با عنوان این مطلب که گره این کار آنچنان پیچیده است که هیچ مقام و مسئولی قادر به باز کردن آن نیست، گفت: باید با تدبیر سیاستها و راهکارهایی در دراز مدت به فکر خروج از بحران زلزله در تهران باشند. چون با این شرایط هیچ شهردار و رئیس جمهوری نمی تواند تهران را از آسیب پذیری نجات دهد.

سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود درباره زلزله هائیتی اعلام کرد که در نتیجه زلزله 7.3 ریشتری روز سه شنبه در هائیتی بیش از 50 هزار نفر کشته شدند.

همچنین آخرین خبرها حاکی از آن است که هم اکنون صدها هزار نفر از مردم هائیتی بی خانمان هستند، دهها هزار نفر از مردم این کشور زخمی شدند و مقامهای محلی از احتمال افزایش آمار تلفات تا میزان 200 هزار نفر خبر می دهند.