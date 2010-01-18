به گزارش خبرنگار مهر، نشست فوق العاده مسئولان ISSF با نمایندگان ایران شنبه شب در محل کمیته ملی المپیک عربستان در ریاض برگزار شد و در نهایت به لغو امتیاز میزبانی ایران از برگزاری دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی انجامید.

در ابتدای این نشست که با حضور محمد علی‎آبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک) همراه با شاهرخ شهنازی (دبیر کمیته اجرایی دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی) برگزار شد، گزارش نمایندگان ISSF از بازدیدهای به عمل آمده از تمام زیرساخت‎ها، امکانات ورزشی و تجهیزات و نیروی انسانی اعلام و آمادگی ایران برای برگزاری این بازی‎ها به لحاظ امکانات زیرساختی و نیروی انسانی تایید شد.

با وجود این، اختلافات موجود میان ایران با کشورهای عربی و حتی ISSF مبنی بر حذف نام خلیج فارس و در مقابل پافشاری نمایندگان اعزامی کشورمان بر درج این نام در مدال بازی ها، منجر به لغو امتیاز میزبانی ایران برای برگزاری دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی شد.

محورهای مورد بحث در نشست فوق العاده مسئولان فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی با نمایندگان ایران که به منظور مشخص شدن وضعیت نهایی میزبانی دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برگزار شد، به شرح زیر است:

* وضعیت ایران برای کنترل بیماری آنفلونزای نوع A مشخص نشده است. وزارت بهداشت و درمان ایران تاییدیه مکتوب و لازم جهت تضمین کنترل قطعی این بازی‎ها را ارائه نکرده است.

* تعدادی از اعضای حاضر در نشست، مخالف درج نام خلیج فارس در مدارک و نقش مدال‎های دومین دوره بازی‎های کشورهای اسلامی بوده و خواستار حذف آن از کلیه مدارک مربوط به بازی‎ها (مدال‎ها، لوگوها و کتابچه های فنی و سایر اسناد بازی‎ها) بودند. دلیل آنها در این زمینه این بود که در دوره اول بازی‎های کشورهای اسلامی، عربستان در مدارک خود از عنوان مجعول "خلیج عربی" استفاده نکرده بود.

البته وقتی آن زمان موضوع درج نام مجعول خلیج عربی با اعتراض نمایندگان ایران مواجه شد، مسئولان ISSF موضوع را بررسی و درخواست حذف نام خلیج مجعول عربی را از عربستان کردند و سرانجام نام مجعول "خلیج عربی" از مدارک بازی‎ها حذف شد. بنابراین در این دوره که درج نام خلیج فارس مورد اعتراض برخی از کشورها است، ستاد برگزاری دومین دوره بازی‎های کشورهای اسلامی باید نسبت به حذف نام آن از کلیه مدارک اقدام نماید.

پس از طرح این مسائل فوق از سوی برخی اعضای ISSF ، نمایندگان ستاد برگزاری دومین دوره بازی‎های کشورهای اسلامی پاسخ موارد فوق را به شرح زیر ارائه کردند:

الف – در رابطه با بیماری آنفلونزای نوع A از طرف مقامات مسئول وزارت بهداشت و درمان ایران اعلام شد که این بیماری در ایران تحت کنترل درآمده و هیئت اعزامی متعهد شده تا نامه رسمی تائیدیه وزارت بهداشت را در طول 15 روز آینده اخذ و به ISSF ارائه کند. از سوی نمایندگان اعزامی ایران اعلام شد که در این مورد جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

ب- در رابطه با حذف نام خلیج فارس از اسناد و مدارک دومین دوره بازی‎ها نیز توضیحات به شرح ذیل ارائه شد:

1- اولا موضوع درج نام خلیج فارس در اسناد و مدارک این دوره از مسابقات پیش از این به امضا طرفین رسیده و اسناد و مدارک آن نیز موجود است که به ISSF ارائه شد.

2- حذف نام مجعول " خلیج عربی" در دوره اول این بازی‎ها اقدامی منطقی و لازم بوده که انجام شده و در خصوص این اقدام ارزشمند از ISSF تشکر می‎شود.

3- در رابطه با نام خلیج فارس توضیح داده شد که این نام سابقه و پیشینه چند هزار ساله در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران و جهان دارد و این نام به تائید نهادهای بین‎المللی رسمی مانند سازمان ملل متحد نیز رسیده است و حذف آن که جز لاینفک نقشه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است با هیچ مدرک و دلیل قانع کننده ای از اسناد و مدارک بازی‎ها امکان پذیر نیست.

در پایان جلسه؛ اعضای هیئت اجرایی ISSF پس از استماع اظهارات نمایندگان هیئت اعزامی ستاد برگزاری دومین دوره بازی‎های کشورهای اسلامی و علیرغم ارائه دلایل قانع کننده، بدون ارائه هیچ گونه دلیل منطقی نسبت به لغو برگزاری دومین دوره بازی‎‌ها به میزبانی ایران رای دادند.