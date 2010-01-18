در ابتدای این نشست که با حضور محمد علیآبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک) همراه با شاهرخ شهنازی (دبیر کمیته اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی) برگزار شد، گزارش نمایندگان ISSF از بازدیدهای به عمل آمده از تمام زیرساختها، امکانات ورزشی و تجهیزات و نیروی انسانی اعلام و آمادگی ایران برای برگزاری این بازیها به لحاظ امکانات زیرساختی و نیروی انسانی تایید شد.
با وجود این، اختلافات موجود میان ایران با کشورهای عربی و حتی ISSF مبنی بر حذف نام خلیج فارس و در مقابل پافشاری نمایندگان اعزامی کشورمان بر درج این نام در مدال بازی ها، منجر به لغو امتیاز میزبانی ایران برای برگزاری دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی شد.
محورهای مورد بحث در نشست فوق العاده مسئولان فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی با نمایندگان ایران که به منظور مشخص شدن وضعیت نهایی میزبانی دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برگزار شد، به شرح زیر است:
* وضعیت ایران برای کنترل بیماری آنفلونزای نوع A مشخص نشده است. وزارت بهداشت و درمان ایران تاییدیه مکتوب و لازم جهت تضمین کنترل قطعی این بازیها را ارائه نکرده است.
* تعدادی از اعضای حاضر در نشست، مخالف درج نام خلیج فارس در مدارک و نقش مدالهای دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی بوده و خواستار حذف آن از کلیه مدارک مربوط به بازیها (مدالها، لوگوها و کتابچه های فنی و سایر اسناد بازیها) بودند. دلیل آنها در این زمینه این بود که در دوره اول بازیهای کشورهای اسلامی، عربستان در مدارک خود از عنوان مجعول "خلیج عربی" استفاده نکرده بود.
البته وقتی آن زمان موضوع درج نام مجعول خلیج عربی با اعتراض نمایندگان ایران مواجه شد، مسئولان ISSF موضوع را بررسی و درخواست حذف نام خلیج مجعول عربی را از عربستان کردند و سرانجام نام مجعول "خلیج عربی" از مدارک بازیها حذف شد. بنابراین در این دوره که درج نام خلیج فارس مورد اعتراض برخی از کشورها است، ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی باید نسبت به حذف نام آن از کلیه مدارک اقدام نماید.
پس از طرح این مسائل فوق از سوی برخی اعضای ISSF ، نمایندگان ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی پاسخ موارد فوق را به شرح زیر ارائه کردند:
الف – در رابطه با بیماری آنفلونزای نوع A از طرف مقامات مسئول وزارت بهداشت و درمان ایران اعلام شد که این بیماری در ایران تحت کنترل درآمده و هیئت اعزامی متعهد شده تا نامه رسمی تائیدیه وزارت بهداشت را در طول 15 روز آینده اخذ و به ISSF ارائه کند. از سوی نمایندگان اعزامی ایران اعلام شد که در این مورد جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
ب- در رابطه با حذف نام خلیج فارس از اسناد و مدارک دومین دوره بازیها نیز توضیحات به شرح ذیل ارائه شد:
1- اولا موضوع درج نام خلیج فارس در اسناد و مدارک این دوره از مسابقات پیش از این به امضا طرفین رسیده و اسناد و مدارک آن نیز موجود است که به ISSF ارائه شد.
2- حذف نام مجعول " خلیج عربی" در دوره اول این بازیها اقدامی منطقی و لازم بوده که انجام شده و در خصوص این اقدام ارزشمند از ISSF تشکر میشود.
3- در رابطه با نام خلیج فارس توضیح داده شد که این نام سابقه و پیشینه چند هزار ساله در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران و جهان دارد و این نام به تائید نهادهای بینالمللی رسمی مانند سازمان ملل متحد نیز رسیده است و حذف آن که جز لاینفک نقشه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است با هیچ مدرک و دلیل قانع کننده ای از اسناد و مدارک بازیها امکان پذیر نیست.
در پایان جلسه؛ اعضای هیئت اجرایی ISSF پس از استماع اظهارات نمایندگان هیئت اعزامی ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی و علیرغم ارائه دلایل قانع کننده، بدون ارائه هیچ گونه دلیل منطقی نسبت به لغو برگزاری دومین دوره بازیها به میزبانی ایران رای دادند.
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