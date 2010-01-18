برترین کشورهای دنیا در زمینه سرعت اینترنت/ یک آسیایی در رده اول

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش چهار ماه آخر سال 2009 موسسه Akamai در رابطه با سرعت اینترنت، پهنای باند و میزان حملات سایبری در کشورهای مختلف جهان منتشر شد.

مشابه ماه های پیشتر کره جنوبی با سرعت 14.6 مگابیت بر ثانیه پر سرعت ترین پهنای باند را به نام خود رقم زده است و ژاپن با سرعت 7.9 در پی این کشور در رتبه دوم قرار گرفته است.

در اروپا مقام اول سرعت به سوئد اختصاص یافته که سرعتی برابر 5.7 مگابیت بر ثانیه داشته و ایرلند با سرعت 5.3 در رقابتی تنگاتنگ در رتبه دوم اروپا قرار گرفته است. در این میان با توجه به گزارشهای متعددی که در رابطه با بهبود یافتن سرعت پهنای باند انگلستان ارائه شده است این کشور در رتبه 26 جهان قرار گرفته است.

در این گزارش میزان نشات گرفتن حملات سایبری از میان 207 کشور مختلف در سراسر جهان نیز مورد بررسی قرار گرفته است که رتبه های اول کشورهایی که بیشترین حملات اینترنتی از آنها شکل گرفته شده به روسیه و بزریل اختصاص یافته است. پس از این دو، کشورهای آمریکا، چین، ایتالیا، تایوان، آلمان، آرژانتین، هند و رومانی قرار دارند.

بر اساس گزارش Akamai، میانگین سرعت از مهمترین بخشهای این گزارش است که کشورهای کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ، رومانی، سوئد، ایرلند، هلند، سوئیس، دانمارک و جمهوری چک به ترتیب 10 کشور اول را در جدول سرعت اینترنت تشکیل داده اند. در حالی که کشورهایی مانند ایالات متحده و انگلستان در رتبه های 18 و 26 قرار گرفته اند. این رتبه بندی در زمینه اتصال به پهنای باند نیز مشابه است با این تفاوت که رتبه آمریکا در اتصال به پهنای باند 12 تعیین شده است.