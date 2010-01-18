به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی پس از جلسه عصر یکشنبه هیئت مدیره باشگاه استیل آذین به سایت خبری این باشگاه گفت: پیشنهادی از باشگاه الاهلی امارات دریافت کرده بودم اما بی معرفتی بود که در این مقطع فصل از استیل آذین جدا می‌شدم. این تیم شرایط حساسی دارد و باید برای کسب نتایج خوب به آن کمک کنم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایلی که مانع جدایی‌ام از استیل آذین شد هواداران پرسپولیس بودند زیرا نمی‌خواستم آنها از دستم ناراحت شوند. در نیم فصل قرار بود به پرسپولیس بروم اما این پیشنهاد با تصمیم مدیران منتفی شد. من در استیل آذین تا آخر فصل می‌مانم.

کاپتیان استیل آذین در مورد رقم پیشنهادی باشگاه الاهلی گفت: مبلغ این پیشنهاد مشخص است و هرگز 900 میلیون تومان نبوده بلکه آنها 500 هزار دلار برای 4 ماه به من پیشنهاد دادند. نمی‌دانم چرا برخی از روزنامه‌ها این رقم را بیشتر جلوه می دادند. من بدون آنکه مبلغ بیشتری از باشگاه استیل آذین بگیرم در این تیم ماندم

وی در مورد اظهارات علی دایی مبنی بر بازگشتش به پرسپولیس گفت: دایی به من لطف دارد اما اکنون من بازیکن استیل آذین هستم، باید دید آخر فصل چه پیش می‌آید. امیدوارم علی دایی نیز در پرسپولیس موفق شود.

کریمی در مورد دیدار با استقلال اظهار داشت: استقلال تیم خیلی خوبی است و مهره های خوبی دارد اگر چه در چند هفته اخیر خوب نتیجه نگرفته است اما ملاک ما بازی‌های گذشته تیم‌ها نیست.

کریمی در مورد اینکه استیل آذین می‌تواند سهمیه آسیایی را بگیرد یا نه، گفت: این مسئله دور از دسترس نیست هر چند لیگ هر روز سخت تر می‌شود با این حال تلاش خواهیم کرد تا استیل آذین فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد.