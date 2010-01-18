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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۴

در آستانه سفر به ریاض مطرح شد؛

انتقاد شدید اردوغان از سکوت رژیمهای عربی در برابر درد و رنج مردم غزه

انتقاد شدید اردوغان از سکوت رژیمهای عربی در برابر درد و رنج مردم غزه

نخست وزیر ترکیه در آستانه سفر به عربستان و امارات، از سکوت برخی از سران کشورهای عربی در برابر درد و رنج مردم غزه به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" در کنفرانس خبری پیش از آغاز سفر به امارات و عربستان، تاکید کرد: برخی کشورهای اسلامی واکنش لازم در برابر غزه را که از آنان انتظار می رفت، نشان ندادند.

وی با اشاره به کوتاهی اکثر سران کشورهای عربی در برابر درد و رنج مردم غزه، تاکید کرد: این مواضع دردناک و رقت آور هستند.

نخست وزیر ترکیه، پیش از این انتقادات سختی را متوجه رژیم صهیونیستی در مسئله جنگ غزه کرده بود، بطوریکه همین انتقادات موجبات تیرگی روابط تل آویو آنکارا را فراهم آورد.

کد مطلب 1019111

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