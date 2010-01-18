به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری روز یکشنبه ضمن بیان این مطلب افزود: باید از مسئولان ورزش کشور تشکر کنیم که این غیرت را به خرج داده اند و حاضر نشدند به خاطر یک موضوع بی اهمیت اصول و ارزش های کشورمان را زیر پا بگذارند.

سروری در ادامه خاطرنشان کرد: ما اصول و استقلال و ارزش و باورهایی داریم که به هیچ وجه از آنها کوتاه نمی آییم. موضوع خلیج فارس نیز یکی از خط قرمزهای ماست که نمی توانیم در خصوص حفظ آن کوچکترین عقب نشینی کنیم.

وی با اشاره به اقدام مسئولان ورزش کشورمان در خصوص مبادله میزبانی دومین دوره بازیهای همبستگی با تاریخ و هویت چند هزارساله کشورمان گفت: مسئولان ورزش کشورمان بهترین تصمیم را گرفته اند و در صورتی که اقدامی عکس این حرکت را انجام می دادند مورد بازخواست ملت ایران قرار گرفته و مردم با آنها برخورد می کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری کمیته المپیک خطاب به مسئولان ورزش کشورمان تاکید کرد: هنوز مسئولان ورزش کشورمان می توانند از طریق مجامع بین المللی و حقوقی موضوع را پیگیری کنند و علاوه بر ایستادگی بر اعتقادات کشورمان، از بازپس گیری میزبانی این مسابقات نیز دفاع کنند. چه اینکه میزبانی این بازیها حق کشور و مردم ماست.

سروری با بیان این مطلب که از میان حق بزرگتر و کوچکتر باید حق بزرگتر را حفظ کرد اذعان داشت: موضوع خلیج فارس ، به تمامیت ارضی کشورمان مربوط می شود و میزبانی بازیهای همبستگی یکی دیگر از حقوق مردم کشورمان است. اما میان حق بزرگتر و کوچکتر، باید گفت که حفظ نام خلیج فارس حقی بزرگتر از برگزاری این بازیهاست.

وی در ادامه افزود: ما نمی توانیم از تمامیت ارضی خود بگذریم و اجازه دهیم تا کشورهای دیگر از خط قرمز ما عبور کنند. لذا اگر بنا بر این باشد که این مسابقات را به بهای حذف نام خلیج فارس برگزار کنیم، بهتر این است که نام خلیج فارس را حفظ کنیم و این مسابقات را برگزار نکنیم.