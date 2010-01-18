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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

تنها 30 درصد هتلهای استان زنجان در طول سال مسافر دارند

تنها 30 درصد هتلهای استان زنجان در طول سال مسافر دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع هتلداران استان با اشاره به اشغال 30 درصدی هتلها در طول سال گفت: برای مسافرین نوروزی تخفیفهای پلکانی در جهت اسکان در هتلهای استان اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کامیار اسکندری صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی سفرهای نوروزی استان زنجان افزود: بدین صورت که از شب اول اقامت تا شب چهارم 10 الی 40 درصد تخفیف برای میهمانان نوروزی ارائه خدمات دوره خواهد شد.

وی ادامه داد: در جهت معرفی هر چه بهتر واحدهای اقامتی اعم از هتلها و مهمانپذیرها توسط بخش خصوصی نسبت به چاپ و توزیع بروشوردر این مکان با ظرفیت اشغال و نوع خدمات رسانی اقدام شود.

نماینده مهمانپذیر داران استان زنجان یا اشاره به اینکه استان زنجان یکی از قبطهای گردشگری در کشور بوده و علیرغم وجود جاذبه های تاریخی و گردشگری نتوانسته ایم خود را در کشور مطرح نمایم.

حاج نایبی اطلاع رسانی و تبلیغات در جهت معرفی این پتانسیلها به گردشگران هستیم.

وی با اشاره به انعکاس دسته های عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم از شبکه های ملی و برون مرزی توسط صدا و سیمای مرکز زنجان جذب گردشگر مذهبی، خواستار همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان، مطبوعات محلی و تمای دستگاههای اجرایی استان در این بخش در جهت معرفی استان از نظر جاذبه های گردشگری و ارائه خدمات بهتر به گردشگران نوروزی شد.

همچنین هاشمی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستس استان زنجان گفت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و آمادگی استان در جهت استفاده از تمامی ظرفیتها و پتانسیلها در جهت جذب و اقامت گردشگران در استان زنجان برنامه ریزیهای گسترده صورت گرفته است.

هاشمی کلیه تاسیسات گردشگری استان اعم از هتلها و مراکز اقامتی و رستوران های بین راهی با توجه به یکسان سازی استاندارد سازی در سطح کشور باید نسبت به رفع نقایص خود و استفاده از شرکتهای استاندارد سازی در این خصوص اقدام نمایند در غیر اینصورت درجه هتلها و محل فعالیت آنها با توجه به جدول زمانبندی شده تنزیل خواهد یافت.

کد مطلب 1019113

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