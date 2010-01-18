تنها 30 درصد هتلهای استان زنجان در طول سال مسافر دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کامیار اسکندری صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی سفرهای نوروزی استان زنجان افزود: بدین صورت که از شب اول اقامت تا شب چهارم 10 الی 40 درصد تخفیف برای میهمانان نوروزی ارائه خدمات دوره خواهد شد.

وی ادامه داد: در جهت معرفی هر چه بهتر واحدهای اقامتی اعم از هتلها و مهمانپذیرها توسط بخش خصوصی نسبت به چاپ و توزیع بروشوردر این مکان با ظرفیت اشغال و نوع خدمات رسانی اقدام شود.

نماینده مهمانپذیر داران استان زنجان یا اشاره به اینکه استان زنجان یکی از قبطهای گردشگری در کشور بوده و علیرغم وجود جاذبه های تاریخی و گردشگری نتوانسته ایم خود را در کشور مطرح نمایم.

حاج نایبی اطلاع رسانی و تبلیغات در جهت معرفی این پتانسیلها به گردشگران هستیم.

وی با اشاره به انعکاس دسته های عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم از شبکه های ملی و برون مرزی توسط صدا و سیمای مرکز زنجان جذب گردشگر مذهبی، خواستار همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان، مطبوعات محلی و تمای دستگاههای اجرایی استان در این بخش در جهت معرفی استان از نظر جاذبه های گردشگری و ارائه خدمات بهتر به گردشگران نوروزی شد.

همچنین هاشمی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستس استان زنجان گفت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و آمادگی استان در جهت استفاده از تمامی ظرفیتها و پتانسیلها در جهت جذب و اقامت گردشگران در استان زنجان برنامه ریزیهای گسترده صورت گرفته است.

هاشمی کلیه تاسیسات گردشگری استان اعم از هتلها و مراکز اقامتی و رستوران های بین راهی با توجه به یکسان سازی استاندارد سازی در سطح کشور باید نسبت به رفع نقایص خود و استفاده از شرکتهای استاندارد سازی در این خصوص اقدام نمایند در غیر اینصورت درجه هتلها و محل فعالیت آنها با توجه به جدول زمانبندی شده تنزیل خواهد یافت.