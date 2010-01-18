ISSF اعتمادی به کمیته ملی المپیک نداشت / میزبان نیم ساعته بودیم!

وی با اشاره به کنار رفتنش از ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی توسط کمیته ملی المپیک اظهارداشت: از همان زمان مدیران ISSF اعتماد خود را نسبت به ستاد درحال فعالیت ایران و عملکرد دیگر بخشهای مرتبط مانند کمیته ملی المپیک از دست دادند. که البته در این مورد حق هم داشتند. وقتی در آستانه بازیها و درحالیکه کارها به طور منظم دنبال میشود، دبیر کمیته اجرایی تغییر میکند چه تصوری میتوان از عملکرد کلی عوامل داشت؟
دبیر پیشین کمیته اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی یادآور شد: البته بعد از کنار رفتن من، از سوی محمد علی آبادی حکم مشاور ستاد بازیهای اسلامی را گرفتم اما در هیچ یک از جلسات مربوطه حضور نداشتم چون نمیخواستند و گرنه دعوت میشدم! بدون شک اگر همکاری من با ستاد دنبال میشد بهانههایی مانند نام "خلیج فارس" منجر به محرومیت ایران از میزبانی نمیشد. چون تمام اسناد و مدارک مربوط به برگزاری بازیها با این نام در اختیار من است.
میرزاآقابیک تاکید کرد: من در نشستی با محمد صالح قذدر (دبیر کل ISSF) موافقت نهایی وی را - با زیرکی خاص خودم - برای درج نام "خلیج فارس" بر روی اسناد مربوط به بازیها گرفتم. حتی در اجلاسی که در عربستان و برای ارائه طرح مدالها برگزار شد، هدیهای که به عنوان یادبود بازیها از سوی محمدعلی آبادی تقدیم ولیعهد عربستان شد همراه با آرم "خلیج فارس" بود. البته در همان اجلاس که علی کفاشیان، محمد آخوندی و مسئولان روابط بینالملل ستاد بازیها و کمیته ملی المپیک هم در آن حضور داشتند، ابتدا با درج آرم "خلیج فارس" مخالف شد اما همانجا موضعگیری خود را نسبت به این قضیه اعلام کردیم.
از مدال دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با نام "خلیج فارس" رونمایی شد
وی با تاکید بر اینکه "خلیج فارس" و درج یا حذف این نام تنها بهانهای بر برگزار نشدن بازیهای اسلامی های در ایران بود، خاطرنشان کرد: سند مربوط به موافقت دبیرکل ISSF برای استفاده از نام "خلیج فارس" همراه با امضای وی و حتی فیلم جلسهای که در این زمینه با او داشتم، موجود است. حتی حاضرم آن را برای پخش در اختیار صدا و سیما قرار دهم. نمایندگان ایران به خاطر موضوعی امتیاز میزبانی را واگذار کردند که قبلا موافقت آن به صورت رسمی و مکتوب گرفته شده بود!
دبیر پیشین کمیته اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مدعی است اگر به کارش با این عنوان ادامه می داد بازیها در موعد مقرر برگزار میشد. اما "بازی"ای که از سوی کمیته ملی المپیک آغاز شد نه تنها لغو امتیاز میزبانی ایران را در برداشت بلکه برای کل ورزش کشور در مجامع بینالملل هم بد خواهد بود.
آقابیک گفت: زمانی که من در ستاد بازیها بودم کارهای زیادی مانند نشستهای مختلف با مسئولان ISSF، دریافت پاسخ مثبت از 45 کشور برای سفر به ایران و به دنبال آن سفر نمایندگان امارات به ایران انجام شد. حتی از مدال بازیها با نام و آرم "خلیج فارس" هم رونمایی شد و قرعه کشی بازیها هم انجام شد. اما حالا به خاطر اختلاف بر سر همین موضوع میزبانی را از ایران میگیرند.
وی ضمن بیان اینکه چگونگی عملکرد مسئولان و دست اندرکاران ستاد ایران در لغو امتیاز میزبانی تاثیر مستقیم داشته است، اظهارداشت: در بسیاری از کشورهای اسلامی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. به همین دلیل من در روزهای پنجشنبه و جمعه هم به کارهای ستاد رسیدگی میکردم تا با تعطیلی چهار روزه مواجه نشویم. اما بعد از ما نیم ساعت برای ستاد وقت می گذاشتند و توقع هم داشتند با این شرایط میزبان بمانند.
آقابیک تصریح کرد: با قاطعیت این را میگویم لغو امتیاز میزبانی ایران نتیجه "بازی" بود که از سوی کمیته ملی المپیک آغاز شد. اگر اجازه کار از من گرفته نمیشد این بازیها را با همان نام "خلیج فارس" برگزار میکردم. نهایتا اینکه چند کشور عربی نمی آمدند.
حسن آقابیک در پایان صحبت هایش از همکاری علی آبادی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک در طول ماههای حضورش تشکر کرد.
