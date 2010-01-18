ISSF اعتمادی به کمیته ملی المپیک نداشت / میزبان نیم ساعته بودیم!

حسن میرزاآقابیک ضمن بیان اینکه خیلی پیش از این انتظار لغو میزبانی ایران از برگزاری دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی را داشت، به خبرنگار مهر گفت: وقتی خود مسئولان ایرانی در کمیته ملی المپیک جلوی پیشروی منظم کارها را می‏گیرند نباید انتظار داشته باشیم که مسئولان فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی(ISSF) اعتمادی نسبت به خوب برگزار شدن بازی‏ها در ایران داشته باشند.

وی با اشاره به کنار رفتنش از ستاد برگزاری دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی توسط کمیته ملی المپیک اظهارداشت: از همان زمان مدیران ISSF اعتماد خود را نسبت به ستاد درحال فعالیت ایران و عملکرد دیگر بخش‎های مرتبط مانند کمیته ملی المپیک از دست دادند. که البته در این مورد حق هم داشتند. وقتی در آستانه بازی‎ها و درحالیکه کارها به طور منظم دنبال می‎شود، دبیر کمیته اجرایی تغییر می‎کند چه تصوری می‎توان از عملکرد کلی عوامل داشت؟

دبیر پیشین کمیته اجرایی دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی یادآور شد: البته بعد از کنار رفتن من، از سوی محمد علی آبادی حکم مشاور ستاد بازی‎های اسلامی را گرفتم اما در هیچ یک از جلسات مربوطه حضور نداشتم چون نمی‏خواستند و گرنه دعوت می‎شدم! بدون شک اگر همکاری من با ستاد دنبال می‏شد بهانه‏هایی مانند نام "خلیج فارس" منجر به محرومیت ایران از میزبانی نمی‎شد. چون تمام اسناد و مدارک مربوط به برگزاری بازی‎ها با این نام در اختیار من است.

میرزاآقابیک تاکید کرد: من در نشستی با محمد صالح قذدر (دبیر کل ISSF) موافقت نهایی وی را - با زیرکی خاص خودم - برای درج نام "خلیج فارس" بر روی اسناد مربوط به بازی‏ها گرفتم. حتی در اجلاسی که در عربستان و برای ارائه طرح مدال‎ها برگزار شد، هدیه‎ای که به عنوان یادبود بازی‎ها از سوی محمدعلی آبادی تقدیم ولیعهد عربستان شد همراه با آرم "خلیج فارس" بود. البته در همان اجلاس که علی کفاشیان، محمد آخوندی و مسئولان روابط بین‏الملل ستاد بازی‏ها و کمیته ملی المپیک هم در آن حضور داشتند، ابتدا با درج آرم "خلیج فارس" مخالف شد اما همانجا موضع‏گیری خود را نسبت به این قضیه اعلام کردیم.

از مدال دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی با نام "خلیج فارس" رونمایی شد

وی با تاکید بر اینکه "خلیج فارس" و درج یا حذف این نام تنها بهانه‎ای بر برگزار نشدن بازی‏های اسلامی های در ایران بود، خاطرنشان کرد: سند مربوط به موافقت دبیرکل ISSF برای استفاده از نام "خلیج فارس" همراه با امضای وی و حتی فیلم جلسه‏ای که در این زمینه با او داشتم، موجود است. حتی حاضرم آن را برای پخش در اختیار صدا و سیما قرار دهم. نمایندگان ایران به خاطر موضوعی امتیاز میزبانی را واگذار کردند که قبلا موافقت آن به صورت رسمی و مکتوب گرفته شده بود!

دبیر پیشین کمیته اجرایی دومین دوره بازی‏های همبستگی کشورهای اسلامی مدعی است اگر به کارش با این عنوان ادامه می داد بازی‎ها در موعد مقرر برگزار می‎شد. اما "بازی"ای که از سوی کمیته ملی المپیک آغاز شد نه تنها لغو امتیاز میزبانی ایران را در برداشت بلکه برای کل ورزش کشور در مجامع بین‏الملل هم بد خواهد بود.

آقابیک گفت: زمانی که من در ستاد بازی‏ها بودم کارهای زیادی مانند نشست‏های مختلف با مسئولان ISSF، دریافت پاسخ مثبت از 45 کشور برای سفر به ایران و به دنبال آن سفر نمایندگان امارات به ایران انجام شد. حتی از مدال بازی‏ها با نام و آرم "خلیج فارس" هم رونمایی شد و قرعه کشی بازی‏ها هم انجام شد. اما حالا به خاطر اختلاف بر سر همین موضوع میزبانی را از ایران می‏گیرند.

وی ضمن بیان اینکه چگونگی عملکرد مسئولان و دست اندرکاران ستاد ایران در لغو امتیاز میزبانی تاثیر مستقیم داشته است، اظهارداشت: در بسیاری از کشورهای اسلامی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. به همین دلیل من در روزهای پنجشنبه و جمعه هم به کارهای ستاد رسیدگی می‎کردم تا با تعطیلی چهار روزه مواجه نشویم. اما بعد از ما نیم ساعت برای ستاد وقت می گذاشتند و توقع هم داشتند با این شرایط میزبان بمانند.

آقابیک تصریح کرد: با قاطعیت این را می‎گویم لغو امتیاز میزبانی ایران نتیجه "بازی" بود که از سوی کمیته ملی المپیک آغاز شد. اگر اجازه کار از من گرفته نمی‏‎شد این بازی‎ها را با همان نام "خلیج فارس" برگزار می‎کردم. نهایتا اینکه چند کشور عربی نمی آمدند.

حسن آقابیک در پایان صحبت هایش از همکاری علی آبادی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک در طول ماههای حضورش تشکر کرد.