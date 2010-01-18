به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، غلامعلی نعیم آبادی یکشنبه شب در حاشیه بازدید از هفتمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: اسلام پرچم دار علم، دانش، تفکر و عقلانیت است و بدون تردید مطالعه و کتابخوانی از جایگاهی بسیار رفیع در اسلام برخوردار است و مطمئن باشد هیچ حرکت علمی و فکری بدون ارتباط با کتاب نمی تواند شکل بگیرد.

وی بیان کرد: جایگاه کتابخوانی و ارتباط با کتاب در اسلام نیاز به هیچ بحث و بررسی ندارد و آن کس که اسلام را بشناسد بدون هیچ نظر و تاملی به جایگاه کتاب و مطالعه درنظام فکری اسلام اعتراف می کند.

امام جمعه بندرعباس در خصوص هفتمین نمایشگاه و سطح کیفی آن تصریح کرد: به دلیل گستردگی نمایشگاه موفق به دیدن همه بخشها نشدم اما آنچه را دیدم از رشد بسیار خوبی برخوردار بود. برگزاری نمایشگاه امسال در مکان با امنیت و نظم خوب، اطلاع رسانی گسترده و به موقع، حضور ناشران با کتب مفید و ارزنده از مهمترین دلایل استقبال مردم از نمایشگاه است.

نعیم آبادی خاطرنشان کرد: تنها راه گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه در کشور منوط به برنامه ریزی اصولی است و اگر پدر و مادر با کتاب مانوس باشند فرزندان انها نیز کتابخوان خواهند شد و علاوه بر خانواده نقش دوستان، محیط مدرسه، معلم، رسانه های جمعهی همچون صدا و سیما بسیار اهمیت دارد هر چند که قیمت کتاب، زیبایی و کیفیت چاپ و سایر موارد نیز موثر است.