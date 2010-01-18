به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه دیشب در چارچوب هفته هجدهم رقابت های بوندسلیگا در ورزشگاه "ولتینس آرنا" با تک گل دقیقه 48 کوین کورانی مقابل میهمان خود پیروز شد و دررده دوم جدول قرار گرفت.
دورتموند در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر 2 مقابل میزبان خود کلن به برتری رسید. کوین مک کنا (82) و یوسف محمد (88) برای کلن گل زدند و گل های دورتموند را ماتس هوملس (28 و 45) و کوین گروبکروتز (90) به ثمر رساندند.
جدول رده بندی:
1- بایر لورکوزن 38 امتیاز
2- شالکه 37 امتیاز
3- بایرن مونیخ 36 امتیاز
4- هامبورگ 34 امتیاز
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16- هانوفر 17 امتیاز
17 - نورنبرگ 12 امتیاز
18- هرتابرلین 9 امتیاز
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