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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۴

هفته هجدهم بوندس‌لیگا/

شالکه به رده دوم جدول رده‌بندی بوندس لیگا صعود کرد

شالکه به رده دوم جدول رده‌بندی بوندس لیگا صعود کرد

تیم فوتبال شالکه با برتری مقابل تیم ته جدولی نورنبرگ به رده دوم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه دیشب در چارچوب هفته هجدهم رقابت های بوندس‌لیگا در ورزشگاه "ولتینس آرنا" با تک گل دقیقه 48 کوین کورانی مقابل میهمان خود پیروز شد و دررده دوم جدول قرار گرفت.

دورتموند در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر 2 مقابل میزبان خود کلن به برتری رسید. کوین مک کنا (82) و یوسف محمد (88) برای کلن گل زدند و گل های دورتموند را ماتس هوملس (28 و 45) و کوین گروبکروتز (90) به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:
1- بایر لورکوزن 38 امتیاز
2- شالکه 37 امتیاز
3- بایرن مونیخ 36 امتیاز
4- هامبورگ 34 امتیاز
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16- هانوفر 17 امتیاز
17 - نورنبرگ 12 امتیاز
18- هرتابرلین 9 امتیاز

کد مطلب 1019126

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