به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدد در مصاحبه با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره برنامه زمانبندی مراجعه خانوارها به سایت این مرکز به نشانی www.amar.org.ir برای تایید اطلاعات اقتصادی، از مردم خواست زودتر از زمانبندی تعیین شده به این سایت مراجعه نکنند.

وی زمانبندی مراجعه خانوارها را به این شرح اعلام کرد‌: خانوارهای یک و دو نفره از سوم تا پنجم بهمن، خانوارهای 3 نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای 4 نفره از نهم تا یازدهم بهمن و خانوارهای 5 نفره از دوازدهم تا چهاردهم بهمن.

مدد تصریح کرد: خانوارهای دیگر و افرادی که نتوانستند در این زمانها به سایت مراجعه کنند ، می توانند از پانزدهم تا بیست و دوم بهمن ماه برای تایید یا رد این اطلاعات به سایت مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه افرادی که در خوشه یک هستند ، بالاترین دریافت را خواهند داشت ، افزود : مردم می توانند از طریق پیام کوتاه به شماره 300000 و با ارسال شماره ملی ، از قرار گرفتن خانوار خود در خوشه مربوطه آگاه شوند.

مدد تصریح کرد : حدود 30 میلیون نفر که در خوشه یک هستند می توانند حسابهای بانکی را باز کنند و اگر اعتراضی نداشته باشند برای مراجعه به سایت نیازی نیست و اگر اعتراض داشته باشند در اردیبهشت ماه مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار ایران اضافه کرد : از سوم بهمن که سایت باز می شود هر فرد با کد رهگیری و شماره ملی اطلاعات خود را می بیند و اگر اطلاعات را تایید کند سیستم اطلاعات صحیح را جایگزین می کند و اگر اعتراض کند اعتراض وی در اردیبهشت 89 در پایگاه هایی که اعلام می شود، بررسی خواهد شد.

وی گفت: مردم 15 استان که دسترسی کمتری به اینترنت دارند می توانند از طریق تلفن گویا با شماره 0218587 (900خط) تماس بگیرند تا با شماره ملی و کد رهگیری اطلاعات ، از خوشه بندی خود آگاه شوند یا اعتراض خود را اعلام کنند.

مدد افزود: مردم استانهای آذربایجان غربی ، کرمانشاه ، کرمان ، سیستان و بلوچستان ،‌کردستان ، چهارمحال و بختیاری ، لرستان ، ایلام ، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان ، اردبیل ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، گلستان ، همدان و خوزستان می توانند از سامانه تلفن گویا استفاده کنند.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد : ‌مردم می توانند در زمان مربوط اطلاعات را دوباره اصلاح کنند و رجوع مجدد برای اصلاح داشته باشند و فقط در این فرصت می توانند این کار را انجام دهند.

مدد افزود : در اردیبهشت 89 مکان پایگاه ها تعیین و اعلام می شود و خانوارهای جدید یا اطلاعات افراد فوت شده می تواند در این پایگاه درج شود. وی گفت: مردم می توانند هر تغییراتی را در آینده به پایگاه ها ارائه کنند.

رئیس مرکز آمار ایران خطاب به کسانی که کد رهگیری را گم کرده اند ، گفت : اکنون نمی توانیم کد رهگیری بدهیم و باید در اردیبهشت سال آینده هویت آنان تایید شود تا دوباره به آنان کد رهگیری داده شود.

مدد افزود : کد رهگیری نوعی پسورد است و مردم باید مراقب کد رهگیری باشند تا اطلاعات آنان حفظ شود.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد : از اردیبهشت89 حدود یک ماه کار اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار انجام می شود.

اطلاعات هویتی بیش از 99 درصد مردم صحیح ثبت شده است

رئیس مرکز آمار ایران در این حال گفت : نتیجه بررسی اطلاعات مردم با پایگاه ثبت احوال درباره هویت افراد نشان می دهد که اطلاعات هویتی 99 و شش دهم درصد مردم صحیح ثبت شده است.

مدد همچنین با بیان اینکه نتیجه راستی آزمایی اطلاعات خانوار نشان می دهد که 85 درصد اطلاعات درباره تحصیلات ،80 درصد اطلاعات درباره مالکیت خودرو ، 90 درصد اطلاعات درباره وامهای بانکی ، 90 درصد اطلاعات درباره اجاره نشینی و 70 درصد اطلاعات درباره بیکاری صحت داشته است.

وی با بیان اینکه این مرکز با 25 پایگاه کشور متصل شده است ، گفت: با 22 سوال وضع اقتصادی خانوارها بررسی شد اما به اطلاعات برخی سوال ها اتکا نشد زیرا نمی توانستیم اطلاعات آن را کنترل کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران افزود : خودرو تمام صاحب خودرو با شماره ملی احصا شده است و توانستیم از پایگاه راهور آن را شناسایی کنیم و درباره هویت افراد با شماره ملی توانستیم افراد را شناسایی کنیم.

وی گفت : بر اساس مدل هزینه درآمد خانوار حرکت کردیم زیرا این مدل ، قدمت حدود 40 ساله دارد.

مدد افزود:‌ بر مبنای این مدل ، خانواری که تحصیلات عالی دارد نسبت به کسی که تحصیلات کمتری دارد درآمد بیشتری دارد.

وی گفت: از این طرح مدلی به دست آمده است که می توان حدود درآمد یک فرد را با این ویژگیها ( قیمت خودرو، ملک، میزان وام، تحصیلات و تعدا خانوار) مشخص کرد.

مدد افزود: مسئولان وزارت رفاه و بانک ، نحوه افتتاح حساب بانکی برای افرادی که به آنان یارانه تعلق می گیرد، اعلام خواهند کرد.

فقط خوشه اول و دوم یارانه می گیرند

رئیس مرکز آمار ایران در بخش دیگری از سخنانش در شبکه دوم سیما با اشاره به اینکه دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم بندی کند، گفت : در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می شود ، حدود 30 میلیون نفر ، در خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته اند. مدد گفت: ‌یارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت می شود.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است، گفت : خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش نفره ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می گیرد.

مدد تصریح کرد : در خوشه یک ، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و 303 هزار و سه ریال است.

وی افزود: نمودار هزینه درآمد خانوار نشان می دهد ، درآمد دهکهای هشتم تا دهم به اندازه تمام درآمد جامعه است.

رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه 61 میلیون و 107 هزار و796 نفر در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار شرکت کرده اند ، گفت : 41 میلیون نفر از این تعداد ، شهری و 19 میلیون و 700 هزار نفر روستایی هستند.

وی گفت : در روستاها 100 درصد شرکت کرده اند و حدود 10 میلیون نفر باقی مانده در صورت تمایل می توانند در این طرح شرکت کنند.

مدد افزود : بر اساس اطلاعات ، این 10 میلیون نفر شامل کسانی هستند که یا در ایران نبودند و یا نتوانستند در زمانبندی موردنظر نام نویسی کنند.

رئیس مرکز آمار ایران در این حال خاطرنشان کرد : بیشتر این افراد از وضع مالی خوبی برخوردار بودند و تمایلی به شرکت در این طرح نداشتند و احتمال دارد در مرحله دوم نیز شرکت نکنند.