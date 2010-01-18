علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه تصویب پروژه ها در سفرهای استانی اظهار داشت: در این راستا اقدام به ایجاد کارگروههای تخصصی برای بررسی چالشهای آموزشی، پرورشی و فرهنگی در سفرهای استانی کردیم.

وی افزود: در دور سوم سفرهای استانی بررسی های کارگروهها در بخش پژوهش نشان داد که بیشترین مشکلات متوجه دانشگاههای شهید چمران اهواز و علوم و فنون دریایی خرمشهر در بخش تحصیلات تکمیلی بود که در این راستا دانشگاه علوم و فنون با راه اندازی دوره دکتری "فیزیک دریا" موفق به توسعه پژوهشی خود شد.

متکان، توسعه تجهیزات پژوهشی و راه اندازی دوره های جدید در دانشگاهها را از دیگر مسایل مطرح در این کارگروهها ذکر کرد و ادامه داد: توسعه فیزیکی، زیرساختها و تجهیزات پژوهشی و تعداد اعضای هیئت علمی از جمله شروط راه اندازی دوره های جدید در دانشگاهها است و بر این اساس نیز وزارت علوم اقدام می کند و مجوزهای لازم را برای راه اندازی دوره های جدید برای دانشگاهها صادر می کند.

وی ایجاد دانشکده علوم قرانی در استان خوزستان، پردیس شهدا در دانشگاهها و ایجاد اردوگاههای دانشجویی از جمله مصوبات دور سوم سفرهای استانی ذکر کرد و خاطر نشان کرد: ایجاد ستاد سی امین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس از دیگر مصوبات این دوره از سفرهای استانی است که قرار است با همکاری استانداری خوزستان این ستاد راه اندازی شود.

معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: هفت اردوگاه برای دانشجویان هفت دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه بهبهان، جندی شاپور، رامین، دانشگاه نفت و پیام نور بر اساس مصوبات سومین دور سفر استانی تاسیس می شود.