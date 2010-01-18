محمدرضا سعید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تلاش‌های صورت‌ گرفته برای ثبت آثار فرهنگی ایران در حافظه جهانی یونسکو، گفت: کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو در ایران متولی شناسایی هم میراث مکتوب و هم میراث دیداری و شنیداری است که با توجه به معیارهای یونسکو ثبت می‌شوند.

دبیرکل کمیسیسون ملی یونسکو افزود: تاکنون سه اثر از ایران در حافظه جهانی یونسکو ثبت شده و کمیته نامبرده در حال پیشنهاد دادن دو اثر دیگر برای ثبت در سال جاری میلادی هستند.

وی اضافه کرد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که منابع و میراث دیداری و شنیداری هم در حال شناسایی‌اند و ما امیدواریم بتوانیم آثاری از این حوزه را هم در حافظه جهانی یونسکو ثبت کنیم و تلاش‌هایی در این راستا برای دوره بعدی معرفی آثار به یونسکو صورت گرفته است که امیدوارم هر چه زودتر به سرانجام برسد.

سعیدآبادی درباره ارزیابی‌اش از میزان معرفی آثار فرهنگی ایران در جهان و به ویژه ثبت آنها در یونسکو هم گفت: با توجه به غنای فرهنگی ایران امکان اینکه بتوانیم آثار بیشتری ثبت کنیم وجود دارد اما با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد از جمله تعداد پیشنهادات، من فکر می‌کنم تلاش‌های ایران تاکنون هم موفقیت‌آمیز بوده است.

دبیرکل کمیسیسون ملی یونسکو افزود: اگر محدودیت‌های یونسکو کمتر و به این ترتیب امکان ثبت آثار فرهنگی بیشتر شود، من امیدوارم در سال‌های آینده آثاری بیشتر از تعدادی که تاکنون ثبت شده، ثبت کنیم.

وی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که با توجه به حوزه تمدنی ایران و کشورهای عضو اکو، امکان ثبت مشترک بعضی از کارهای مکتوب و میراث دیداری و شنیداری هم وجود دارد و قصد داریم در این حوزه هم فعالیت‌هایی جدی انجام دهیم.

سعیدآبادی درباره تاثیر فشارهای برخی کشورهای غربی به ایران بر ثبت میراث فرهنگی کشورمان در حافظه جهانی یونسکو هم گفت: این فشارها در این حوزه خاص تاثیری نداشته است و این کار، اقدامی حرفه‌ای و فنی و فرهنگی است.