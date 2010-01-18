انفجارهای متعدد در کابل/ تلاش 20 انتحاری برای ورود به کاخ ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، لحظاتی پیش وقوع انفجار انتحاری در نزدیک کاخ ریاست جمهوری و وزارت دادگستری افغانستان سبب تشدید تدابیر امنیتی در مرکز کابل شد.

هنوز از تلفات این انفجار و اینکه عامل انتحاری عضو چه گروه و یا شبکه ای بوده خبری منتشر نشده است.

این انفجار در حالی رخ می دهد که افغعانستان و سیاستمداران این کشور درگیر انتخاب کابینه این کشور و رای اعتماد مجلس به آن هستند.



در همین حال، گروه طالبان با برعهده گرفتن مسئولیت این حملات انتحاری، هدف تروریستهای این گروه را نفوذ به داخل کاخ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد.



شبکه العربیه نیز در خبری فوری از تلاش بیست عامل انتحاری برای ورود به کاخ ریاست جمهوری افغانستان خبر داد.