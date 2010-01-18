به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابراهیم جمیلی صبح دوشنبه در جمع صار کنندگان استان زنجان با تاکید بر اینکه اعطای تسهیلات مناسب می‌تواند در این بخش توسعه صادرات استان را فراهم کند افزود: استان زنجان با توجه به توانمندیهای که دارد می تواند در زمینه توسعه صادرات نقش تاثیرگذار ایفا نماید.

وی با اشاره به اینکه تاخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به صادرکنندگان نیز موجب مشکل صدور کالا شده است، ادامه داد: این موضوع موجب تاخیر در ارسال پرونده‌های صادرکنندگان موجود در پایتخت است.

جمیلی با بیان که استان زنجان می‌تواند به عنوان پایلوت صادرات در کشور معرفی شود، افزود: استان زنجان به لحاظ دارا بودن موقعیت سوق‌الجیشی از شرایط خوبی برای توسعه صادرات برخوردار است و ظرفیت‌های بسیار مناسبی در این زمینه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه با تحقق این موضوع در استان مسائل و مشکلات صادرکنندگان نیز حل می‌شود، افزود: با انتخاب استان به عنوان پایلوت صادرکنندگان، دیگر مشکلی در زمینه صادرات نخواهیم داشت.

جمیلی با تاکید بر اینکه بسیاری از صادرکنندگان استان برای صدور محصولات خود به دیگر استان‌ها مراجعه می‌کنند، گفت: زنجان از موقعیت خوبی برای صادرات برخوردار است و قرار گرفتن استان در این بخش می تواند موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی آن را فراهم کند.

وی درآمدهای بخش معدنی استان را 600 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این استان قابلیت‌های مختلفی در بخش‌های مختلف از جمله معدن دارد که در مدت چند ساله گذشته توانسته است صادراتی مناسب را به کشورهای مختلف داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه در این مدت ظرفیت تولید روی استان 200 هزار تن بوده است، ادامه داد: استان ظرفیت‌های بسیار مناسبی در این بخش دارد.

جمیلی با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف استان می‌توانند در توسعه روز افزون استان مفید باشند، افزود: بخش‌های صنعت، فنی، مهندسی و کشاورزی از مقوله‌های پر اهمیت در بخش صادرات است که می‌تواند در اقتصاد و شکوفایی استان تاثیرگذار باشند.