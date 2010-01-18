ایلام از نظر تخصیص اعتبار در جایگاه 23 کشوری است/بحران بیکاری

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به اینکه مردم ایلام با گرفتاریها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، گفت: امروزه اگر در بعضی استانها آب و برق به طور موقت قطع شود تبعات آن را به سایر نقاط کشور می کشانند و برای کل کشور بحران ایجاد می کنند، این در حالیست که بحران فقر و بیکاری مردم استان ایلام را به ایجاد مشکل برای خودشان یعنی خودکشی وامیدارد.

وی بیان داشت: در حالیکه استان ایلام در تصادفات جاده ای رتبه اول کشور را داراست ولی از 150 میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر دولت، جهت بهبود وضعیت راههای منطقه، ریالی هم پرداخت و هزینه نشده است.

این مسئول با اشاره به اینکه اکثر مصوبات کلان دولت در استان ایلام اجرایی نشده اند، گفت: در این سالها سخن از پیشرفت 76 تا 98 درصدی مصوبات سفرهای استانی به میان آمده است و این در حالیست که مصوبه کارخانه سیمان و بیمارستان آبدانان در حد کلنگ زنی رها شده اند.

وی بیان داشت: مردم موسیان اثری از بازارچه مرزی خود که مصوب هر دو سفر دولت است مشاهده نمی نمایند.

وی ادامه داد: مصوبه هشت کارخانه بزرگ صنعتی استان که بنا به گفته وزیر صنایع مغایر با اصل 44 بوده و پتروشیمی دهلران دو سال پیش در زمینی کلنگ زنی شد که حتی مسئولان نتوانستند مکان کلنگ زنی را پیدا کنند که با دو سال تاخیر با پیگیری متعدد بالاخره زمین در محلی دیگر از سوی منابع طبیعی واگذار شد.

این مسئول با اشاره به اینکه مصوبه دانشکده کشاورزی این شهرستان نیز به سرنوشتی نامعلوم دچار شده است، خاطرنشان کرد: مصوبه گاز رسانی به شهرستانهای جنوبی استان ایلام مصوب سفرهای استانی نیز به گفته وزیر نفت فاقد توجیه فنی و اقتصادی است و همچنان در کما به سر می برد.

عزتی عنوان کرد: اجرای سد سیکان دره شهر همچنان در افق تعلیق باقی مانده و از پالایشگاه این شهرستان نیز هیچ نام و نشانی وجود ندارد و سهم مردم بدره هم از مصوبات دولت، شهرک صنعتی و کارخانه سیمانشان بود که بیشتر از یک تابلو زنگ زده مشاهده نشده و نمی شود.

عزتی یادآور شد: انعکاس و معرفی چهره واقعی استان و ارائه آمار و ارقام بر اساس واقعیتها و پیگیری مصوبات معطل مانده سفرهای استانی دولت در سالهای گذشته باید در دستور کار استاندار جدید ایلام قرار گیرد.