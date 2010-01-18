گاز مازندران مدعی قهرمانی لیگ کشتی جام ولایت است

نادر ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: هر چند شرایط و پیش بینی نتایج مسابقات سخت است ولی امید داریم با توکل به خدا و تلاش اعضای تیم به قهرمانی این دوره از رقابتهای دست یابیم.

وی اظهار داشت: تکلیف کشتی روی تشک مشخص می شود و تیم گاز مازندران برای مسابقات پایانی تلاش و زحمات زیادی به خرج داده است.

کشتی گیر خارجی نداریم

وی خاطرنشان کرد: در مسابقات پایانی لیگ برتر کشتتی آزاد کشور در گلستان، کشتی گیر خارجی نداریم و با نیروی بومی و کشور به میدان رقابت می رویم.

ناظری بیان داشت: شانس رفتن به مرحله پایانی و فینال زیاد است و امیدواریم به نتایج مطلوب در این رقابتها دست یابیم.

مربی تیم کشتی گاز مازندران، به میزبانی گلستان در مسابقات پایانی لیگ برتر اشاره و اضافه کرد: گلستان، با پشتوانه قوی در رشته کشتی، شایسته ترین استان برای این رقابتهاست.

ترکیب تیم گاز مازندران: 55 کیلوگرم، مهران رضازاده و عباس دباغی،60 کیلوگرم، سعید احمدی و تقی داداشی، 66 کیلوگرم، مهدی تقوی و مصطفی آخوندی، 74 کیلوگرم، ایمان محمدیان و مرتضی رضایی، 84 کیلوگرم، علی‌اصغر بذری و سعید توکل، 96 کیلوگرم، رضا یزدانی و اباذر اسلامی، 120 کیلوگرم، فردین معصومی و کمیل قاسمی.

تیم گاز مازندران در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم کشتی رشددانه گرگان می رود.