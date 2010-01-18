به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر احمدی در سومین نشست از مجموعه درسگفتارهایی در فلسفه دین با موضوع "باور به خدا" که روز یکشنبه 27 دیماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، به تشریح "باور به خدا از دیدگاه مارکس" پرداخت.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تعریف از دین و خدا می تواند قرن هجدهمی و یا نوزدهمی باشد، اما مارکس در این باب از استقلال رأی برخوردار است، افزود: مجموعه ای از اندیشه های گولدمن و بنیامین از خدا و دین را تحت عنوان مارکسیسم تلخیص کردن از دقت پژوهشی به دور است چراکه تلقی مارکس از خدا و دین که در آثارش آن را پرورش داده متفاوت از این افراد است.

دکتر احمدی با اشاره به درگیری کلیسا با فیلسوفان عصر روشنگری در قرن هجدهم، گفت: در این زمان معنای حداقلی از مذهب و معنایی که گوهر و روح مذهب را در بر داشته باشد در قرن هجدهم سر بر آورد و آن مذهب کلاسیک که متعلق به دوره عدم بلوغ انسان بود و کلیسا پشتیبان آن بود، توسط فیلسوفان طرد شد و نبرد سهمگینی در عرصه نظری میان کلیسا و فیلسوفان عصر روشنگری در افتاد و این فیلسوفان مذهبی که پشتوانه استبداد و قدرت مطلق و امتیازات خاص فئودالها بود را طرد کردند و از یک مذهب عقلانی و دنیوی و فردی سخن گفتند.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نگاه هگل در باب خدا و مذهب، مارکس را متأثر از او دانست و گفت: تلقی هگل از خدا جان جهان است و روحی است که در دوره ای در طبیعت و در دوره دیگر در انسان خود را متجلی می کند اما این تلقی هگلی با تلقی برخی از متدینان که آگاهی اندوهباری از خدا داشتند و معتقد بودند میان انسان و خدا فاصله ای پر ناشدنی است، متضاد است. هگل می خواهد با این تفکر مبارزه کند و بگوید این فاصله پر شدنی است و خدا در انسان ظاهر می شود و با انسان آشتی می کند.

فویر باخ بعد الهی فلسفه هگل را حذف کرد و یک فلسفه اومانیستی از آن در آورد

وی به دو تفسیر چپ و راست از تلقی هگل از خدا اشاره کرد و افزود: تفسیر راست این بود که آنچه الان واقعی است، معقول است و ماهیت الهی دارد و هگلی های چپ نسبت به وضع موجود معترض بودند و معتقدند آنچه هست، وضع مطلوب نیست و باید دچار دگرگونی ریشه ای شود و کسانی مثل فویرباخ در پرورش این تلقی از فلسفه هگل تلاش کردند که مورد توجه مارکس قرار گرفت. فویرباخ در دو اثر کلاسیک خود توضیح داد که انسان به غلط یک موجود آسمانی را فرض می کند و نام آن را" خدا " می گذارد. در واقع انسان هر وقت از خود بیگانه می شود مظهر این از خودبیگانگی به صورت یک موجود آسمانی در می آید و اگر انسان به خود بیاید و به کمالات خود واقف شود لزومی ندارد این فرافکنی انجام شود و در موقف آسمانی دنبال خدا بگردد. فویر باخ بعد روحانی و الهی فلسفه هگل را حذف کرد و فقط یک فلسفه اومانیستی از آن در آورد.

وی با تأکید بر اینکه مارکس نسبت خود را با فویرباخ بیش از نسبت خود با ماتریالیستهای قرن هجدهم(اصحاب دایرة المعارف)می داند، افزود: مارکس در 1843 تا 1845 بسیار دلبسته این معنی از الهیات با تعریف فویر باخ شد و هنوز به ایده مستقل خود در باب الهیات نرسیده بود و در آن زمان معتقد بود که نقد فویرباخی از دین، کار را به پایان داده و جایی برای دین و مفهوم خدا باقی نمی گذارد.

تاریخ اندیشه مارکس در نقدهای فویرباخی اوست

دکتر احمدی ایده مستقل مارکس از خدا و مذهب را محصول نقد او از فلسفه و الهیات فویرباخی دانست و گفت: مارکس می گوید که فویرباخ از یک نکته بزرگ یعنی" شرایط بروز از خودبیگانگی در انسان" غفلت کرده است. چه اتفاقی در ناسوت و در مناسبات محیطی می افتد که انسان از خودبیگانه شده و در موجودی آسمانی فرافکنی می کند؟ مارکس سعی می کند آن شرایط اجتماعی و اقتصادی را با یک پژوهش توضیح دهد و از اینجا فلسفه مارکس( فلسفه کار) به وجود می آید.

وی افزود: به طور خلاصه حرف مارکس این است که آدمی محصول کار اجتماعی است و آنگاه که به تولید نمی پردازد، آدم نیست بلکه انسان بالقوه است و زمانی انسان بالقوه فعلیت پیدا می کند که وارد فعالیت تولید اجتماعی شود. زمانی که می کوشد بر موانع طبیعی و اجتماعی غلبه کند و محیط بیرونی خود را متناسب با خواستهایش در بیاورد این هنگام انسان، انسان می شود.

تجسم این کار جمعی و تولیدی از نظر مارکس به صورت "ابزار تولید" در می آید. این ابزار تولید ماهیت جمعی دارد و در مقاطعی از تاریخ این محصول به ناروا از آن عده ای می شود؛ یعنی بخشی از انسانها که اقلیت هستند این محصول جدید را از آن خود کرده و اکثریت را از محصول جمعی محروم می کنند و اینجا جامعه طبقاتی می شود و این وضعیت سبب می شود که انسان خود را گم کند و این از خودبیگانگی به صورت خداباوری و مخلوق باوری در می آید.

دکتر احمدی با بیان اینکه مارکس سوی دیگر خداباوری را مخلوق باوری می داند، تأکید کرد: از نظر مارکس خالق و مخلوقی مفهومی هستند که محصول شرایط عینی و اجتماعی انسان هستند نه محصول یک فرایند منطقی در انسان. بنابراین نمی شود با تفلسف و استدلال آوری این معنی را از بین برد چون این مسئله ماهیت منطقی ندارد و تنها از طریق پراگتیسم و از طریق عملی که منتهی به حذف نظام طبقاتی می شود می توان چنین مفاهیم را در ذهن بشر از بین برد و مادامی که نظام طبقاتی از بین نرود و مالکیت عمومی بر ابزار تولید فراهم نیاید امکان ندارد مذهب( یعنی رابطه خالق و مخلوقی) از بین برود.

وی خاطر نشان کرد: در دستنوشته های که تحت عنوان" دستنوشته های پاریس از مارکس" در آثارش وجود دارد دلایلی برای این می آورد که "خدا وجود ندارد" که این دلایل بسیار سطحی است که در فلسفه مارکس اصالت ندارد و او آن را پرورش نداده بلکه آنچه مارکس در کاپیتال پرورش داد ایده " از خودبیگانگی" است که بعد در کتاب سه گانه کاپیتال این از خودبیگانگی را در اقتصاد توضیح می دهد.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: کافی نیست ما برای فهم دیدگاه یک فیلسوف در باب خدا به اظهارات آشکار در باب خدا بپردازیم، بلکه باید دید کانت، مارکس، هگل و... اگر در عرصه هایی از ذهن خودآگاهشان با مفهوم خدا روبرو می شوند و آن را طرد یا قبول می کنند در جای دیگری از آثارشان چگونه مفهوم خدا و تلقی از مذهب خود را ظاهر می کنند، این متدلوژی بسیار مهم است که امروزه در مارکس پژوهی به کار می رود.

مارکس به ابزار تولید یک تلقی الهی نسبت می دهد

وی با بیان اینکه مارکس در جاهای دیگری به خدا پرداخته است، افزود: مارکس در آنجایی که به ابزار تولید یک تلقی الهی نسبت می دهد از "خدا" سخن گفته است. مارکس ابزار تولید را یک خدا قلمداد می کند و تمام صفاتی که ما برای خدا قائلیم به ابزار تولید نسبت می دهد. ابزار تولید در فلسفه مارکس موجودی است که دارای یک رشد جبری و ضروری و غیرقابل تغییر است و اراده و شعور انسان را تحت تأثیر خود دارد. مارکس به هیچ وجه نمی پذیرد که این مراحل رشد ابراز تولید قابل جابجایی باشد. سوسیالیسم یک پدیده جبری برای رشد ابزار تولید است و این تلقی از ابزار تولید، به معنی هگلی کلمه تلقی الهی است.

دکتر احمدی تأکید کرد: مارکس می گوید تمام ابعاد زندگی اجتماعی انسان را ابزار تولید شکل می دهد و مهمتر از همه ابزار تولید به انسان"اخلاق" می دهد. مارکس در آثار خود چیزی به نام عدالت یا خیر را قبول ندارد و اخلاق به معنی دینی کلمه را نمی پذیرد اما معتقد است که انسان باید متناسب درجه رشد ابزار تولید عمل کند تا استعدادها شکوفا شود و این نوعی از "اخلاق" است. پس ابزار تولید هم آفریننده امور و هم آفریننده اخلاق است یعنی دو کاری که خدا در معنای عام کلمه یا در معنای هگلی انجام می دهد. بدین ترتیب است که مارکس با دستی خدا را پس می زند و با دستی دیگر خدا را در فلسفه خودش وارد می کند.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی به نقد خود در باب تلقی مارکس از خدا پرداخت و گفت: اینکه بگوییم انسان در شرایطی قرار می گیرد که آن شرایط به انسان مفهوم خالق یا مخلوق می دهد، این بحث جامعه شناختی است که پیش فرض این نگرش این است که مفهوم خدا ماهیت اخلاقی ندارد و عقل انسان به خودی خود نمی تواند با مفهوم خدا و مخلوق آشنا شود. سوال اینجاست که پس این موهوم در بین انسانها چگونه شکل گرفته است؟ ما چطور می توانیم بگوییم مفهوم خدا، مذهب، الهیات و... یک ماهیت عقلی و منطقی ندارد؟ مارکس زمانی می تواند تلقی خود از خدا و پیدایی جامعه شناختی مفهوم خدا را بر مسند اثبات بنشاند که اولا آن پیش فرض را- ورود به بحث الهیات، خدا و... ماهیت عقلانی و منطقی ندارد- را اثبات کند که این مسئله در آثار مارکس به هیچ وجه مورد اعتنا قرار نگرفته است.