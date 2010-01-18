گازرسانی به 55 شهر و 762 روستا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجتبی فوقی صبح دوشنبه در آیین اتصال شهرک شهید بهشتی تبریز به شبکه گازرسانی افزود: بهره‌برداری از گازرسانی به کلانشهر تبریز از سال 68 تاکنون آغاز شده و تعداد مشترکان کلانشهر تبریز از مرز 400 هزار مشترک عبور کرده است.

به گفته وی، دو ایستگاه C.G.S (کاهش فشار برون شهری) و 49 ایستگاه T.B.S (کاهش فشار درون‌شهری) و 45 ایستگاه برق حفاظت از کاتودیک ( C.P.S ) گازرسانی به این کلانشهر را پشتیبانی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در ادامه همچنین اظهار داشت: تعداد مشترکان کلانشهر تبریز به تنهایی از تعداد مشترکان گاز 19 استان کشور بیشتر است.

وی در تشریح گازرسانی کلانشهر تبریز عنوان داشت: بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته ‌است، شهر تبریز با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 378 هزار و 935 نفر، چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد و اصفهان محسوب می‌شود که نظر به این مهم استفاده ایمن و صرفه‌جویی هرچه بیشتر را از سوی مشترکان مطالبه می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به گازرسانی به شهرک شهید بهشتی تبریز گفت: این طرح با هزینه بیش از 500 میلیون تومان در مدت زمان 70 روز انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: با اجرای سه هزار متر شبکه‌گذاری، 700 خانوار منطقه از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

فوقی با اشاره به قرار گرفتن استان آذربایجان شرقی در منطقه سردسیر کشور، خواستار استفاده بهینه گاز و صرفه‌جویی از سوی مشترکان شد.

وی با اشاره به آمار مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در استان، گاز گرفتگی را دومین رتبه مرگ و میر بعد از تصادفات جاده‌ای اعلام کرد و با توجه به این مسئله مهم، خواستار رعایت نکات ایمنی مخصوصا نکات مربوط به دودکش‌ها شد.