به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جوایز گلدن گلوب 2010 بامداد امروز دوشنبه برگزار شد و در بخش فیلم‌های سینمایی فیلم بسیار پرهزینه "آواتار" که در چهار بخش نامزد دریافت جایزه بود، جوایز بهترین فیلم درام و بهترین کارگردان را از آن خود کرد.

"آواتار" در بخش بهترین فیلم درام فیلم‌های "قفسه درد"، "پرشس"، "لعنتی‌های بی‌آبرو" و "روی هوا" را به عنوان رقیب پیش‌روی خود داشت.جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم کمدی یا موزیکال به فیلم بسیار موفق "خماری" ساخته تاد فیلیپس اعطاء شد. در بخش بازیگری، جف بریجز برای بازی در نقش یک خواننده به آخر خط رسیده در فیلم "قلب دیوانه" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد درام شد و ساندرا بولاک برای درام ورزشی "نقطه کور" جایزه بهترین بازیگر زن درام را برد.

در بخش موزیکال یا کمدی نیز جایزه بهترین بازیگر مرد به رابرت داونی جونیر برای بازی در نقش کارآگاه افسانه‌ای در "شرلوک هلمز" و جایزه بهترین بازیگر زن به مریل استریپ برای فیلم زندگی‌نامه‌ای "جولی و جولیا" اعطا شد.

فیلم "روی هوا" با بازی جرج کلونی که در شش رشته نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب بود تنها در بخش بهترین فیلمنامه برنده شد و موزیکال "9" ساخته راب مارشال نیز که در پنج بخش بخت دریافت جایزه را داشت، مراسم گلدن گلوب را دست خالی ترک کرد.

جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم انیمیشن به "بالا"‌ تولید دیسنی و پیکسار رسید و درام سیاه و سفید "روبان سفید" ساخته میشائل هانکه از آلمان برنده جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان شد.

در مجموع سه فیلم "آواتار"، "بالا" و "قلب دیوانه" هر یک برنده دو جایزه گلدن گلوب شدند و هشت فیلم نیز هر کدام یک جایزه بردند. مارتین اسکورسیزی فیلمساز آمریکایی هم به خاطر دستاوردهای خود در حوزه سرگرمی یک جایزه ویژه دریافت کرد.

در بخش آثار تلویزیونی نیز سریال "مردان دیوانه" جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی درام را گرفت و "گِلی" برنده جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی موزیکال یا کمدی شد.

ریکی جرویز بازیگر، نویسنده و کارگردان بریتانیایی مجری مراسم گلدن گلوب امسال بود که از مهمترین جوایز سینمایی آمریکا و پیش‌درآمدی بر جوایز اسکار است.