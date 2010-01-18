مداخله غرب، عامل افزایش فقر در هائیتی در سالهای گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به این موضوع پرداخت و نوشت : جهان بعد از زمین لرزه هولناک در هائیتی (که دهها هزار کشته و میلیونها متضرر به جا گذاشته است)برای کمک به این کشور بسیج شده است، البته تاریخ نشان داده است که مداخله غرب در امور این کشور تا به حال عامل افزایش فقر در این کشور بوده است.

غرب از طریق تحمیل تجارت آزاد فاجعه بار و حمایت از حاکمان مشکوک در این کشور، فقر را گسترش داد.

نویسنده در ادامه با اشاره به سفر سال گذشته دبیرکل سازمان ملل متحد همراه با بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا از قول کلینتون نوشت : هائیتی قبلا یکی از ثروتمندترین کشورها در منطقه بود.بان نیز از گشوده شدن یک پنجره فرصت به سوی مردم این کشور با حضور 9 هزار سرباز سازمان ملل متحد در این منطقه برای برقراری صلح خبر داد.

علاوه بر این قرارداد تجارت آزاد جدید بین هائیتی و آمریکا با عنوان Hope 2 به کشاورزان کوچک محلی در این کشور اجازه خروج بدون گمرک محصولاتشان به بازار آمریکا را می داد.

اشپیگل در ادامه نوشت : آنچه این دو ملاقات کننده از این کشور آفریقایی ذکر نکردند این بود که جامعه بین المللی در بدبختی های مردم این کشور بیگناه نیست.

پتر هالوارد از کارشناسان غربی با اشاره به اوضاع وخیم مردم هائیتی پس از زمین لرزه فاجعه بار در این کشور اظهار داشت: جامعه بین المللی تا حد زیادی مسئول رنج مردم این کشور بعد از زمین لرزه است که حالا می خواهد با آن مبارزه کند.

اشپیگل در ادامه نوشت : گسترش ایدئولوژی غربی سالهای نود به ویژه در هائیتی عواقب بدی داشت. از جمله اینکه با گسترش این ایدئولوژی، صنعت تولید برنج داخلی در این کشور تقریبا نابود شد.

این نشریه آلمانی با اشاره به واردات بی رویه و ارزان برنج آمریکا به این کشور پس از سالهای نود، این را عامل بیکاری حدود 40 هزار کشاورز در این کشور دانست و نوشت : امروزه هائیتی بیش از دو سوم برنج خود را وارد می کند.

اشپیگل در ادامه مطلبش درباره مداخله غرب و عواقب آن برای کشور هائیتی از قول هالوارد نوش ت: مشابه چنین سرنوشتی در اواسط سالهای نود برای بزرگترین کارخانه شکر در این کشور رخ داد.

اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه مداخله تجاری کشورهایی همچون کانادا و آمریکا در این کشور نه تنها نتوانست فقر را در هائیتی کاهش دهد، بلکه سهم دستمزدها در بین سالهای 80 تا 2000 شدیدا کاهش یافت.