حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد : مناظره هایی که از صدا و سیما پخش می شود فضای سیاسی جامعه را تلطیف می کند زیرا رقبا می توانند گفتگوی رو در رویی با هم داشته باشند.

وی افزود: با این روند طبعا دیدگاه های مناظره کنندگان منتشر می شود و مردم در جریان نظرها و اختلاف نظرها قرار می گیرند . معمولا چنین مباحثی به یک نقطه مشترکی کشیده می شود که آن دیدگاه درصورتیکه مورد وفاق مجموعه هم قرار نگیرد، دیدگاه ها را به هم نزدیک کرده و فضای سیاسی و اجتماعی مناسبتری را رقم می زند.

با برگزاری مناظره ها کسانی که کاندیدای مورد نظرشان در انتخابات موفق نشده است لااقل احساس می کنند که حرفهایشان شنیده می شود

مصباحی مقدم ادامه داد: با برگزاری مناظره ها کسانی که کاندیدای مورد نظرشان در انتخابات موفق نشده است لااقل احساس می کنند که حرفهایشان شنیده می شود لذا مناظره ها را مثبت می دانم و بر استمرار آن تاکید می کنم.

نماینده مردم تهران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر این مناظره ها زودتر آغاز می شد آیا در تعدیل پرخاشگری سیاسی موثر بود یا خیر، گفت: بلافاصله پس از برگزاری انتخابات باید چنین فضایی شکل می گرفت و افرادی که پیروز و یا ناموفق و یا معترض در امر انتخابات بودند باید در رسانه ملی حرفهای خود را بیان می کردند لذا اگر این اتفاق می افتاد اکنون فضای عمومی جامعه بهتر بود و بنده در همان ابتدا هم این پیشنهاد را به صدا و سیما ارائه نمودم اما شاید محدودیتهایی برای ایجاد این فضا وجود داشته است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص بررسی مشکلات جامعه به صورت هدفمند و پرهیز از پراکنده گویی، تصریح کرد: باید این گفتگوها استانداردسازی شود و چارچوب مشخصی داشته باشد ، یکی از این چارچوبها حفظ خط قرمزهای نظام است لذا خطوط قرمز نباید مورد مناقشه قرار گیرند زیرا مناقشه در این موارد فضای بدی را برای جامعه به وجود می آورد به گونه ای که شاید عده ای فشارهایی را برای تعطیلی اینگونه گفتگوها وارد کنند.

مردم تحت تاثیر ادبیات حاکم بر مناظره ها قرار می گیرند و به طرز محترمانه و معتدلی آن را در کوچه و بازار و محافل آن را ادامه می دهند

مصباحی مقدم ادبیات حاکم بر این مناظره ها را یکی دیگر از نکات قابل توجه برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر مناظره ها منجر به بداخلاقی شود، نبود آنها بهتر از بودنشان است زیرا به هر میزان ادب بیشتر رعایت شود بهتر است و گفتگوها در میان عامه مردم هم ادامه خواهد یافت بنابراین باید چارچوب رعایت ادب را مشخص کرد.

این عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: مردم تحت تاثیر ادبیات حاکم بر مناظره ها قرار می گیرند و به طرز محترمانه و معتدلی آن را در کوچه و بازار و محافل آن را ادامه می دهند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص بی طرفی صدا و سیما و مجری در این مناظره ها، به جهت گیری مباحث اشاره کرد و گفت: جهت گیری مباحث باید به سمت وحدت ملی باشد. مناظره ها باید به گونه ای مدیریت شود که افراط و تفریط از دو سوی مباحث سیاسی کنار گذاشته شود و همگرایی در جامعه پدید آید چراکه ما امروز به شدت نیازمند وحدت و همگرایی هستیم لذا اگر این گفتگوها خوب مدیریت شود ادامه خواهد یافت.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بهتر این است که میهمانان این برنامه در ابتدای مناظره پایگاه سیاسی و فکری خود را اعلام کنند تا مخاطبان و عامه مردم نیز بهتر در جریان موضوعات قرار بگیرند.