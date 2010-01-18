خفگی مردم محاصره شده غزه/ مجازات دسته جمعی 1.5 میلیون فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل در گزارش خود، محاصره غزه را مجازاتی دسته جمعی و غیر قابل قبول دانسته است.

در این گزارش که با عنوان " خفگی مردم غزه تحت محاصره اسرائیل" منتشر شده است، به شهادت فلسطینیان ساکن نوار غزه که پس از عملیات سرب داغ رژیم صهیونیستی در صدد از سرگیری روال عادی زندگی خود بر آمده اند، تکیه شده است. جنگی که در نهایت 1400 شهید و هزاران زخمی بر جای گذاشت.

"مالکوم اسمارت" از مقامهای سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره اظهار داشت : محاصره غزه از لحاظ قوانین بین المللی مجازاتی دسته جمعی است که باید هر چه زودتر برچیده شود.

وی تاکید کرد: محاصره غزه که از سال 2006 آغاز شده است، پس از روی کار آمدن حماس شدت یافته است و هم اکنون حتی مواد غذایی، دارویی نیز به سختی به غزه می رسند.

این در حالی است که اخیرا دولت قاهره در همسویی با رژیم صهیونیستی علاوه بر ساخت دیوار فولادی در عمق 20 متری زمین، در صدد ساخت دیواری در دریا برای تکمیل این محاصره بر آمده است.