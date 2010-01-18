به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی امروز در کارگاه آموزشی مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای سراسر کشور گفت: سازمان توسعه تجارت به دنبال تدوین استراتژی مدون برای ورود به بازارهای هدف است.

وی افزود: کشورتاکنون با استراتژی مدون برای ورود به بازارهای هدف حرکت نکرده و تنها برای برخی کشورها یک استراتژی به صورت کلی تدوین شده که چندان مقبول نیست.

معاون وزیر بازرگانی اعلم کرد: با تعامل با اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه مثلث تدوین استراتژی برای حضور دربازارهای هدف و بررسی و تحلیل این بازارها تصویب شده است.

بازی با تعرفه‌ها به صلاح تجارت نیست

وی تصریح کرد: بازی کردن و دست کاری تعرفه ها به صلاح تجارت و مصرف کننده نیست؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت بر این باور است که همه چیز در حمایت از تولید به تعرفه ختم نمی شود چرا که امروز حرف از تعرفه به عنوان یک ژست ژورنالیستی مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسی توجه می شود.

به گفته افقهی برخی در این خصوص به فضای کسب و کار آدرس غلط می دهند در حالی که اعتقاد ما بر این است تعرفه ها باید در ردیف تعرفه های موثر کالا قرار گیرد چرا که در غیر این صورت، ورود کالاها از مبادی غیر رسمی توجیه اقتصادی می یابد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطر نشان کرد: این سازمان به دنبال نظم دهی تعرفه ها در اجرای هدفمندکردن یارانه ها است تا بتوان به صورت منطقی و علمی تعرفه ها را ساماندهی کرد.

معافیت مالیاتی خدمات صادراتی

افقهی با اشاره به پیش بینی معافیتهای مالیاتی برای تولید کنندگان در برنامه پنجم توسعه، خاطر نشان کرد: سازمان توسعه تجارت در حال رایزنی برای معافیت مالیاتی خدمات صادراتی علاوه بر مباحث قبلی است.

وی با اشاره به رویکرد سازمان توسعه تجارت مبنی بر کاهش هزینه ها به مشوقها و یارانه های صادراتی تسهیلات ارزان قیمت و امکان تدارک سرمایه در گردش صادراتی، تصریح کرد: نظم بخشی به سیستم حمل و نقل دریایی به کشورهای هدف نیز در دستور کار قرار گرفته است.

تداوم رایزنیها برای تامین بودجه جوایز صادراتی

افقهی از تداوم رایزنی ها برای تامین بودجه جوایز و معوقه های صادراتی خبر داد.

معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر ضرورت تسهیل تجارت، خاطر نشان کرد: امروزه در دنیا هیچ کشوری به دنبال مانع تراشی بر سر صادرات نیست و همه به دنبال گسترش بازارهای هدف هستند، این در حالی است که سال گذشته در مورد صادرات پسته به دلیل مباحثی نظیر خشکسالی محدودیتهایی به وجود آمد و در اثر آن آمریکا توانست جای ایران را در بازارهای هدف صادراتی اشغال کند؛ بنابراین سیاستها باید به گونه ای باشد که مانع تراشی برای صادرات صورت نگیرد.

وی ادامه داد: برای اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی راهی جز توانمندسازی بخش خصوصی وجود ندارد و اگر دولت بخواهد به درستی سیاستهای کلی اصل 44 را اجرا کند باید به این نکته توجه ویژه صورت دهد، در این میان تشکیل شرکتهای مشترک ایرانی و خارجی و نیز طرح هدایت صادرات از استانداریها در حال انجام است.

افقهی همچنین در خصوص مناطق آزاد تجاری و ویژه خاطرنشان کرد: تلاش شده است تا مناطق آزاد را از ساختار مبتنی بر واردات به سمت صادرات سوق دهیم که در این میان سعی ما بر این است که در برنامه پنجم این امر با قوت بیشتری ادامه یابد.

وضعیت تجارت خارجی

معاون وزیر بازرگانی همچنین به ارائه آمارهای صادراتی در 9 ماهه ابتدای امسال پرداخت و خاطرنشان کرد: وضعیت تجارت خارجی ایران به گونه ای است که توانسته ایم علی رغم فشارهای متعدد در حوزه توسعه صادرات و تجارت خارجی، کشور را با موفقیت از موانع عبور دهیم و در 9 ماهه امسال نیز عملکرد نشانگر این است که ایران در حال خروج از فضای بحران است.

وی افزود:در 57 ماهی که از اجرای برنامه چهارم توسعه گذشته، اهداف کمی پیش بینی شده محقق شده است.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در 9 ماهه امسال بدون احتساب میعانات گازی، صادرات 14.7 میلیارد دلاری محقق شده که در صورت احتساب میعانات به 18.1 میلیارد دلار محقق شده است.

افقهی همچنین به رشد صادرات برخی کالاها نظیر پسته، فرش و سیمان اشاره و خاطر نشان کرد: صادرات سیمان حدود 20 هزار درصد رشد داشته و در 9 ماهه ابتدای امسال به 320 میلیون دلار رسیده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برخی کشورهای هدف در مقاصد صادراتی تغییرات عمده یافته اما در شرکای ما در مباحث وارداتی تغییر چندانی به وجود نیامده است.