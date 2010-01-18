دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اکثر بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی به دلیل نوع بیماری که دارند اکسیژن رسانی به مراکز حساس بدن مثل مغز، کلیه ها و... مختل می شود.

بر اساس اعلام مرکز اورژانس تهران، سه هزار و 517 مورد از ماموریتهای این مرکز در 21 روز نخست دی ماه امسال مربوط به بیماران قلبی و تنفسی بوده که این تعداد در 21 روز نخست دی ماه سال گذشته سه هزار و 438 مورد گزارش شده که 79 مورد افزایش در دی ماه سال 88 نشان می دهد.

خسرونیا با اشاره به بالا بودن مقدار CO2 خون بیماران قلبی و ریوی گفت: تنفس این قبیل بیماران در هوای آلوده سخت تر می شود در نتیجه قلب باید کار بیشتری انجام دهد و چون قدرت ندارد و بیمار است بعد از مدتی خسته شده و از کار می افتد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: به همین دلیل است که به بیماران قلبی و تنفسی توصیه می شود در مواردی که هوا آلوده است از منزل خارج نشوند.

پیش از این دکتر محمدجواد زیبایی نژاد رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز نیز با عنوان این مطلب که گرفتگی عروق تا 70 درصد بدون علامت است به خبرنگار مهر گفته بود: "وقتی فرد در معرض آلودگی هوا قرار بگیرد این وضعیت به 90 تا 100 درصد می رسد و منجر به سکته قلبی می شود."

خسرونیا با اظهارتاسف از اینکه سن بیماران قلبی در ایران رو به کاهش است افزود: در گذشته سن بیماران قلبی 40 تا 60 سال بود اما در حال حاضر بیماران قلبی کشور جوانتر شده اند و حتی مواردی از مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی در سنین 25 تا 35 سال نیز مشاهده شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از آلودگی هوا، چاقی، دیابت، دخانیات، غذاهای آماده و... به عنوان عوامل تشدید بیماریهای قلبی در کشور نام برد.