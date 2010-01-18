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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۱

نامه پیگیری نمایندگان به ‌صادق‌لاریجانی/ مرتضوی دردادگاه سندارائه کند

نامه پیگیری نمایندگان به ‌صادق‌لاریجانی/ مرتضوی دردادگاه سندارائه کند

رئیس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات از تقدیم نامه 55 نماینده مجلس برای پیگیری مجموعه گزارشهای این کمیته به رئیس قوه قضائیه خبر داد.

پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: این نامه که به امضای 55 نماینده مجلس رسیده است جهت پیگیری موضوعات بررسی شده در این کمیته و کلیه موضوعاتی که به دولت و قوه قضائیه باز می گردد ، طی امروز یا فردا به حجت الاسلام آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه تقدیم خواهد شد.

وی همچنین در خصوص انتقادات مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران نسبت به گزارش کمیته ویژه در خصوص زندان کهریزک، گفت: گزارش کمیته ویژه در این خصوص مستند بوده و بررسیها بر اساس اسنادی صورت گرفته که این اسناد موجود و غیرقابل انکار است.

سروری با بیان اینکه مطالبی که ما در این گزارش عنوان کردیم تحلیل نیست و بر اساس اسناد موجود صورت گرفته است، تصریح کرد: باید دادگاهی در این راستا تشکیل و این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد و آقای مرتضوی نیز در این دادگاه مستندات خود را ارائه کند.

رئیس کمیته ویژه همچنین تاکید کرد: بنده ورود اینگونه جدلهای سیاسی را در کارهای کارشناسی درست نمی دانم .
 

 

کد مطلب 1019162

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