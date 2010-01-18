ضرورت برخورد قضایی با نهادهای متخلف در امر آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، به همین دلیل هم بود شاید که هفته گذشته نایب رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با مهر از دادستان کل کشور خواست به عنوان مدعی العموم از افرادی که در 10 سال گذشته زیر بار اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران نرفته اند شکایت کند.

حسن بیادی در حالی درخواست خود را مطرح می کرد که دادستان کل کشور در هفته گذشته طی نامه ای از رئیس سازمان محیط زیست خواسته بود وزارتخانه هایی که در زمینه برنامه کاهش آلودگی هوا کوتاهی کرده بودند را به دستگاههای قضایی معرفی کند تا اگر راهکار برای برون رفت از این مشکل ارائه ندهند با آنها برخورد قضایی شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر گفت: "داشتن هوای پاک" از حقوق ابتدایی شهروندان است. در شعار امسال هفته هوای پاک این حق به عنوان یکی از حقوق غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده که البته نیازمند یکسری زیرساختها است و تلاش شده امسال با توجه به شعار "اصلاح الگوی مصرف" به حقوق شهروندان رسیدگی جدی شود.

معضل آلودگی هوای با اقدام یک یا دو دستگاه مرتفع نمی شود

دکتر حسن اصیلیان یکی از شروط اجرای این حق را علاوه بر مسئولیت شناسی دستگاههای دولتی رعایت مردم در کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دانست و تاکید کرد: معضل آلودگی هوای تهران با اقدام یک یا دو دستگاه مرتفع نمی شود. همانطور که قانون برنامه جامع مجموعه ای از دستگاهها را در کنار هم موظف به حرکت در مسیر حل بحران آلودگی هوای تهران کرده است.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست نبود برنامه در بحث آلودگی هوا را رد کرد و افزود: در تعدادی از محورهای برنامه جامع پیشرفت خوبی داشته ایم که برای نمونه به جمع آوری موتورسیکلتهای فرسوده در شهر تهران باید اشاره کرد که صددرصد از رده خارج شده اند. در بحث رعایت استاندارد خودروهای تولید داخل براساس برنامه پیش بینی شده پیش رفته ایم هر چند خودروهای تولید خارج استانداردهای بالاتری را استفاده می کنند.

دستگاهها مسئولیت خود را انجام نمی دهند

این کارشناس محیط زیست ضمن انتقاد از برخی دستگاههای دولتی که مسئولیت خود را انجام نداده اند اظهار داشت: در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه پنجساله کشور به جدیت در مورد کاهش آلودگی هوای کلانشهرها توجه شده است که این نشان می دهد برنامه در این زمینه وجود داشته و از سابقه برخوردار است. با این حال برخی دستگاهها مسئولیت خود را انجام نمی دهند که این عدم موفقیت نیاز به کار و آسیب شناسی دارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به بحث بودجه به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای مسئولیت سازمانهای مسئول اشاره کرد و گفت: وزارت نفت برای تولید سوخت استاندارد مشکل سخت افزاری دارد در حالی که نیاز هست وزارت نفت کلیه فرایندهای استاندارد تولید سوخت را مطابق استاندارد "یورو 5" تحویل دهد و مشخص شده که وزارت نفت موفقیتی در این زمینه نداشته است.

این در حالی است که پیش از این رئیس پلیس راهور تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: دستگاههای مسئول، مسئولیت مدیریت آلودگی هوای تهران [ و دیگر شهرها] را زمین گذاشته اند در حالی که دلایل آلودگی هوای تهران مثل روز روشن است. 80 درصد علل آلودگی هوا در کلانشهر تهران مربوط به خودروها و وسایل نقلیه موتوری است.

بحث آلودگی هوا به مدیریت واحد ارتباطی ندارد

سرهنگ مهدی هاشمی افزوده بود: اینکه بحث مدیریت آلودگی هوا به نتیجه نمی رسد به مدیریت واحد ارتباطی ندارد. آلودگی هوا را خودروها ایجاد می کنند و در این زمینه وزارت صنایع باید مسئول باشد و پاسخگویی کند و اگر هر دستگاهی مسئول پاسخگویی مشکلات خود باشد همه چیز درست می شود.

این فرمانده ارشد پلیس راهور تاکید کرده است: خودروهای فرسوده از رده خارج نشده اند، کیفیت سوخت پایین است، گوگرد زیادی در هوا منتشر می شود، پمپ گاز و بنزین کافی در سطح شهر نیست، مصرف سوخت بالا است، استاندارد خودروها بالا نیست، مخزن کنستر که بخار بنزن را به بخار آب و گازهای غیر سمی تبدیل می کرد از خودروها حذف شده، گاز بزن در هوا موج می زند، کاتلایستها تعویض نمی شوند، معابر هوشمند نیستند و... که اگر همین چند رقم مدیریت شوند بخش عمده آلودگی هوای تهران حل خواهد شد.

به عقیده رئیس پلیس راهور تهران سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون دارای اختیار عمل است و نباید منتظر تصمیم جایی دیگر باشد.

سرهنگ هاشمی گفته است: به عنوان مثال اگر خودرسازها در بازار کاتالیستر درست عمل نمی کند سازمان محیط زیست باید اجازه شماره شدن به خودروها را ندهد. مسئولیت دستگاهها مشخص است دستگاهها مسئولیت را اجرا نمی کنند. کمیسون صنایع مجلس و سازمان محیط زیست باید از وزارت صنایع و این وزارتخانه از خودروسازان و... برای مدیریت کاهش آلودگی هوا پاسخ بخواهند تا مشکل حل شود اما کسی چنین نمی کند!