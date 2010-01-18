به گزارش خبرنگار مهر، " دستگاه موقتا کار نمی کند"، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.

نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.

رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته است مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع کند.

برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش از 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.

مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ کنند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.

مهران شریفی مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با مهر درباره اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکلات قطعی و خارج شدن خودپردازها از سرویس گفت: بانک مرکزی در راستای پاسخ به انتظارات مردم و مشتریان بانکها از سال 86 برنامه ای را اجرایی کرده است که طی آن، هر بانکی که نتواند خدمات به موقع و مناسب از طریق خودپردازها به مشتریان ارائه کند، جریمه می شود.

جریمه بانکها به ازای هر تراکنش ناموفق

وی اظهار داشت: با تمهیداتی که بانک مرکزی در این زمینه اتخاذ کرده، اخیرا مشکلات مربوط به خارج از سرویس بودن خودپردازها و قطع ارتباط با شبکه شتاب بانکی کمتر شده ولی هنوز به صورت کامل رفع نشده است.

شریفی ادامه داد: با سیاست بانک مرکزی که از سال 86 در حال اجرا است، هم اکنون حجم تراکنشهای ناموفق کمتر شده است. بانکها به ازاء هر تراکنش ناموفق ماهیانه مبالغی را به بانک مرکزی پرداخت می کنند که در واقع هدف بانک مرکزی ترغیب بانکها به رفع مشکلات و ضعفها در این زمینه است.

وی بیان داشت: در هر حال، بانک مرکزی در زمینه عدم سرویس دهی خودپردازها و تراکنشهای ناموفق به بانکها فشار می آورد تا آنها برای رفع این مشکلات و قطعی ارتباط با شتاب بانکی چاره ای بیاندیشند.

مشکلات نرم افزاری

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چرا در مواقع قبل از تعطیلی‌ها و افزایش تقاضا و همچنین مراجعه مردم به خودپردازها جهت پرداخت قبوض، انتقال وجه و همچنین برداشت پول نقد، دستگاههای خودپرداز در بیشتر شعب بانکهای دولتی و غیردولتی از سرویس خارج می شوند و یا اینکه فقط به کارتهای صادر شده توسط بانکهای خود خدمات ارائه می کنند؟ افزود: متاسفانه مشکلات نرم افزاری موجود در شبکه بانکی کشور مهمترین دلیل این اختلال در سرویس دهی است.

به گفته شریفی تاکنون بانکها نتوانسته اند ضعفهای موجود در سیستمهای داخلی خود را اصلاح کنند ولی با این حال، بانکها در مواقع تعطیلی نباید ارتباط خود را سیستم مرکزی شتاب قطع کنند و موظف به ارائه خدمات هستند.

اختلال سرویس دهی خودپردازها در تعطیلی‌ها

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در مواقع تعطیلی و افزایش مراجعات مردم به دستگاههای خودپرداز، چه میزان افزایش تقاضا به ظرفیت شبکه اضافه می شود که بانکها قادر به پاسخگویی به نیازها و مراجعات مردم نیستند و به نحوی سرویس دهی مختل می شود؟ گفت: ضعف موجود در سیستمهای بانکی باعث می شود در زمان افزایش حجم تراکنشها، پاسخگویی بانکها کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که بانکها به ازای هر تراکنش ناموفق به بانک مرکزی هزینه می پردازند، هم اکنون در حال شناسایی ضعفهای خود برای عدم پرداخت این نوع هزینه ها به بانک مرکزی هستند. کاهش تراکنشهای ناموفق در ماه گذشته حاکی از توجه بانکها به حل این مشکل است.