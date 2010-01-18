به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پس از دیدار آخر هفته "رنه پروال" رئیس جمهوری هائیتی و "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا، واشنگتن و هائیتی در بیانیه مشترکی از سپرده شدن تامین امنیت پرتو پرنس به نظامیان آمریکایی خبر دادند.

"دنیس مک دوناف" معاون مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، مبنای توافقات به عمل آمده بین واشنگتن و پرتو پرنس را همکاری با تمام طرفهای حاضر در این کشور زلزله زده عنوان کرد.

وی، اقدامات آمریکا در پرتو پرنس را در هماهنگی کامل با سازمان ملل متحد و دولت هائیتی اعلام کرد.

پنتاگون در 48 ساعت اولیه زلزله، فرودگاه ویران پرتو پرنس را که برج مراقبت آن کاملا ویران شده بود تعمیر کرد و 300 هواپیمای آمریکایی در حال بارگیری در این فرودگاه هستند.



زمین لرزه ای به مقیاس 7.3 ریشتر، سه شنبه 22 دی، پورتوپرنس، پایتخت هائیتی و مناطق اطراف آن را به شدت لرزاند که به گفته مسئولان سازمان ملل متحد، سه میلیون نفر از جمعیت 9 میلیون نفری این کشور متضرر شده اند و گفته می شود شمار کشته های آن ممکن است به دویست هزار نفر نیز افزایش یابد.

کشورهای مختلف جهان در حال اعزام نیروهای امدادی و کمکهای دارویی و غذایی به هائیتی هستند و اقدام آمریکا در اعزام نیروی نظامی به این منطقه زلزله زده، اعتراض برخی از دولتهای جهان را برانگیخته است.