۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۹

"نقل سرچشمه" در گلستان به روی صحنه رفت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش "نقل سرچشمه" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا مولودی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایش به مدت پنج شب در تالار مرکزی مرکز گلستان در حال اجراست.

نقل سرچشمه دارای مضمون اجتماعی و مذهبی است و در کارگاه کاربردی واحد نمایش حوزه هنری گلستان تولید شده است.

امیر کاوش، یحیی نژاد باقر، احسان عباسی، محمدرضا مولودی و هدیه اسفندی در این نمایش بازی می کنند.

مسعود طاهری مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان، با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در عرصه نمایش استان افزود: باید بسترهای مناسب و امکانات لازم در جهت پرورش هنرمندان مستعد و خلاق ایجاد شود تا آنان بتوانند به تولید آثار هنری ارزشمند، بیشتر ترغیب و تشویق شوند، ایفای نقش می‌کنند.

850 هنرمند نمایش در گلستان فعالیت هنری دارند.

کد مطلب 1019167

