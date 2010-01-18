محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: به عنوان رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برنامه‌ای برای احیا سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها ندارم.

معاون وزیر بازرگانی افزود: به عقیده من، فعالیتهای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها گم نشده است که بخواهیم آن را احیا کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دو ظرف دارد، توضیح داد: یک ظرف بازرسی و نظارت بر تولید کالا و خدمات که از سال 73 تا 83 وجود داشته، می باشد و یک ظرف هم سازمان حمایت بوده که از قبل انقلاب در کشور مشغول به فعالیت شده است، ضمن اینکه بنا به دلایلی دولت در سالهای قبل تشخیص داده که این دو ظرف را به دلیل ارتباطات نزدیک، ادغام کند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین اظهار داشت: هم اکنون وظایف این سازمان به خوبی در حال انجام است و تخریبی در وظایف ایجاد نشده است؛ توضیح آنکه نیروی انسانی همانند گذشته وجود دارد و بخشهای قوانین و مقررات مربوطه هم به روال سابق ادامه دارد.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین مصوبه شورای تحول اداری دولت هشتم، وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد.

در همین حال، وزارت بازرگانی در دولت نهم ( وزارت سید مسعود میرکاظمی) نیز احیای این سازمان که قرار بود با دستور رئیس جمهوری به شورای عالی اداری عملیاتی شود، پیگیری می کرد.