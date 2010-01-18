نخستین آلبوم تصویری گروه موسیقی جانان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین آلبوم گروه موسیقی جانان به سرپرستی بهزاد میرلو قطعاتی را در دستگاه ماهور و دستگاه نوا اجرا کرده اند.

دربخش نخست دو قطعه"دهخدا" و "سرنوشت" در دستگاه نوا و در بخش دوم "ساز و آواز" و همچنین اجرای "تصنیف جانان" با غزلی از حافظ اجرا شده است.





گفتنی است گروه جانان را در تهیه این آلبوم امیر حاج ابراهیمی(نی)، نوید توسلی(سنتور)، آرش عزیزی(تار)، ایثار یاور(تنبک، دف و دایره)، هاله سیفی زاده، مهسا رضاخان و بهرخ شورورزی(همخوانان) و بهزاد میرلو(به عنوان نوازنده کمانچه و خواننده) همراهی کرده اند.