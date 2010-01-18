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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

یوسف نیا:

شعر بزرگترین سرمایه معنوی کشور به شمار می‌رود

شعر بزرگترین سرمایه معنوی کشور به شمار می‌رود

جایگاه و مقام والای شعر بین تمامی هنرها و خدادادی بودن این موهبت، شعر را به بزرگترین سرمایه معنوی کشور تبدیل کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یوسف نیا  شاعر برگزیده سومین جشنواره بین المللی شعر فجر با بیان این مطلب گفت: مسئولان و متولیان فرهنگ باید با ایجاد فضای مناسب علاوه بر حفظ و حراست از این سرمایه معنوی کشور در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی شعر و شاعری گام بردارند که برگزاری جشنواره شعر فجر از جمله این اقدامات است.

خالق اثر "خلاصه‌ای از باران" در خصوص شکل‌گیری جریانهای مختلف شعری در کشور افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور جریانهای مختلفی در حوزه شعر شکل گرفت که  دو  بعد داشت یکی جریانهایی که مانند حبابی بی‌استقامت اصیل نبودند و دیگری جریانهایی که اصیل بودند، ریشه در سنت و آداب رسوم ما داشتند و برگرفته از فطرت پاک و بیانگر ارزشهای والای انسانی بودند.

یوسف‌نیا تاکید کرد: این جریانها  باید به‌گونه ای با تدابیری درست از سوی مسئولان و متولیان فرهنگ کشور  شناسایی شوند و زمینه رشد و تقویت آنها فراهم شود.

مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره  بین‌المللی شعر فجر شنبه سوم بهمن ماه  در استان بوشهر برگزار می شود.


 

کد مطلب 1019188

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