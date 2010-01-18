به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یوسف نیا شاعر برگزیده سومین جشنواره بین المللی شعر فجر با بیان این مطلب گفت: مسئولان و متولیان فرهنگ باید با ایجاد فضای مناسب علاوه بر حفظ و حراست از این سرمایه معنوی کشور در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی شعر و شاعری گام بردارند که برگزاری جشنواره شعر فجر از جمله این اقدامات است.

خالق اثر "خلاصه‌ای از باران" در خصوص شکل‌گیری جریانهای مختلف شعری در کشور افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور جریانهای مختلفی در حوزه شعر شکل گرفت که دو بعد داشت یکی جریانهایی که مانند حبابی بی‌استقامت اصیل نبودند و دیگری جریانهایی که اصیل بودند، ریشه در سنت و آداب رسوم ما داشتند و برگرفته از فطرت پاک و بیانگر ارزشهای والای انسانی بودند.

یوسف‌نیا تاکید کرد: این جریانها باید به‌گونه ای با تدابیری درست از سوی مسئولان و متولیان فرهنگ کشور شناسایی شوند و زمینه رشد و تقویت آنها فراهم شود.

مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر شنبه سوم بهمن ماه در استان بوشهر برگزار می شود.





