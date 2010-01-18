ذهن دانشجویان هنر از نقاشی ایرانی تهی است

مینا صدری، مدرس نگارگری در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مشکلات آموزش این هنر را دسترسی کم دانشجویان به نقاشی ایرانی عنوان کرد و گفت: پس زمینه تصویری ذهن دانشجویان ما از نقاشی ایرانی و نگارگری تهی است. ممکن است ضرر آن را الان تجربه نکنیم ولی در طولانی مدت باعث افت هنر میشود. نه تنها دانشجویان هنر بلکه دانشجویان رشته نگارگری که به صورت تخصصی باید با آثار نقاشی ایرانی آشنا باشند بیشتر نقاشی غربی و سبکهای آن را میشناسند تا نامآوران و سبکهای نقاشی خودمان را.
وی افزود: ما کمتر شاهد برگزاری نمایشگاههای نگارگری هستیم اما تعداد فراوانی از کارهای فاخر این هنر در گنجینه موزهها ماندهاند و در معرض دید عمومی قرار نمیگیرند. دانشجویان هم که دسترسی به این گنجینهها ندارند و موزههای ما کمتر به بروشور یا کتابهایی از آثار گنجینههایشان مجهز هستند که دانشجو حداقل در صورت عدم دسترسی به اصل منابع از بروشورها و کتابها استفاده کند.
صدری در مورد لطمه در دسترس نبودن نقاشی ایرانی برای دانشجویان هنر گفت: با این وضعیت یک دفعه میبینیم یک نسل کاری برای ارائه در زمینه نگارگری ندارد.
این مدرس دانشگاه در مورد مشکل نبود مکانی برای انجمن نگارگران اظهار داشت: این مورد در طول سالیان دراز خودش را نشان میدهد. به هرحال وقتی انجمن نگارگران ساختمانی را برای خودش داشته باشد، فرصتی برای تبادل نظر و گردهمایی اعضا و بزرگان پیش میآید که همین، به رونق و رشد نگارگری کمک میکند. برای اینکه اساسا هنرهای ایرانی مانند نگارگری، صحافی، صفحهآرایی و.. در کشور ما هنرهای جمعی بوده و همه هنرمندان در کنار یکدیگر کار میکردند.
وی وجود انجمن در شهرستانها را نیز ضروری دانشت: نه تنها در تهران بلکه باید دفاتر انجمن در شهرستانها و یا در شهرهای بزرگی مانند تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین و..تاسیس شود. وقتی این کار صورت بگیرد، انجمنهای مختلف در سراسر کشور با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و یک نوع جوشش و تازگی در کشور به وجود میآید.
صدری همچنین خواستار توجه بیشتر به نگارگری شد: در زمانهای گذشته نگارگری یک هنر جدی و کاربردی بوده است اما اکنون جدی دنبال نمیشود. نگارگری در سایه هنرهای دیگر مورد بیمهری قرار گرفته است . ما کارهای هنری خود را با سایر هنرهایی که به کشورمان میآید ارائه میدهیم درحالی که قبلا هنر وارداتی نداشتیم و به همین خاطر نگارگری مجال بیشتری برای ارائه داشت.
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