برگزاری نشست کمیته نظارت بر اجرای منشور توسعه قرآن با وزیر ارشاد

لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تحولات و پیشرفتهای اخیر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی گفت: کمیته پایش و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به دنبال برگزاری جلسه ای در مجلس تشکیل شد، این کمیته در حال حاضر فعال است و قرار بود روز شنبه 26 دی ماه در همین رابطه نشستی با دکتر محمد حسینی وزیر ارشاد داشته باشیم اما سفر ترکیه برای وی پیش آمد و قرار است در اولین فرصت این جلسه تشکیل شود.

وی افزود: برنامه های این کمیته و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در حال پیگیری است و مرحله به مرحله پیش می رود تا بتوانیم به دولت در رابطه با این امر کمک کرده باشیم و مصوبه را پیگیری کنیم.

لاله افتخاری گفت: از زمان جلسه ای که به تشکیل کمیته پایش و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه انجامید تا کنون جلسه ای به صورت مستقل برگزار نشده، اما کارهای این کمیته در قالب گزارشهایی پیگیری می شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643 خود، بر اساس مصوبه شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی را که مبین منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی در مواجهه با تعالیم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملی و بین‌المللی است، به تصویب رساند.

به منظور پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور و تحقق عزم ملی برای توسعه تمسک و اعتصام به قرآن کریم در همه عرصه‌ها، "شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی" که از آن با عنوان اختصاری شورای تخصصی یاد می شود، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.