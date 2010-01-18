به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی 15 روز دیگر در تهران شروع می‌شود، فیلمنامه را حسین قناعت و داود امیریان نوشته‌اند و بازنویسی نهایی را آرش برهانی انجام می‌دهد، این فیلم داستانی درباره انقلاب و دفاع مقدس دارد. به زودی با انتخاب بازیگران تصویربرداری این فیلم آغاز می‌شود.

مرتضی پورصمدی تصویربردار، محمد صالحی صدابردار، محمود محمدطائمه مدیرتولید، فاطمه سنجرانی چهره‌پرداز و رضا عباسی عکاس این پروژه هستند. تهیه‌کننده این فیلم که به سفارش گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه یک ساخته می‌شود علیرضا سبط احمدی است.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "راه"، "نگرانی" و "فیلمساز کوچک" را کارگردانی کرده است.