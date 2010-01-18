460 روستای خراسان رضوی با تانکر آبرسانی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: به دلیل افت منابع آبی و کاهش کیفیت منابع آبی روستایی 460 روستا با تانکر آبرسانی می شود.