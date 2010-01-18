460 روستای خراسان رضوی با تانکر آبرسانی می شود

محمد دانشگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال مبلغ 220 میلیارد ریال برای 136 پروژه آبرسانی استان اختصاص یافته است که تا پایان سال جاری هزینه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی اظهار داشت: در سه سال گذشته اعتبارات بخش آبرسانی روستایی استان بیش از سه برابر رشد داشته است.
دانشگر افزود: برای مقابله با خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان طی دو سال گذشته 89 حلقه چاه با ظرفیت 849 لیتر بر ثانیه به منابع آب شرب روستایی افزوده شده که با این اقدام 70 درصد کاهش منابع آبی روستایی استان نیز جبران شده است.
نظر شما