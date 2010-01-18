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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۰

460 روستای خراسان رضوی با تانکر آبرسانی می شود

460 روستای خراسان رضوی با تانکر آبرسانی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: به دلیل افت منابع آبی و کاهش کیفیت منابع آبی روستایی 460 روستا با تانکر آبرسانی می شود.

محمد دانشگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال مبلغ 220 میلیارد ریال برای 136 پروژه آبرسانی استان اختصاص یافته است که تا پایان سال جاری هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی اظهار داشت: در سه سال گذشته اعتبارات بخش آبرسانی روستایی استان بیش از سه برابر رشد داشته است.

دانشگر افزود: برای مقابله با خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان طی دو سال گذشته 89 حلقه چاه با ظرفیت 849 لیتر بر ثانیه به منابع آب شرب روستایی افزوده شده که با این اقدام 70 درصد کاهش منابع آبی روستایی استان نیز جبران شده است.

کد مطلب 1019197

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