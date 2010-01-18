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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

بهترین کشتی گیر جام ولایت در مسابقات پایانی غایب است

بهترین کشتی گیر جام ولایت در مسابقات پایانی غایب است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی گلستان و سرپرست تیم رشد دانه گرگان گفت: "سیداحمد رسولی" کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم و بهترین کشتی گیر این دوره لیگ در مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد، این تیم را همراهی نمی کند.

بهمن طیبی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کشتی گیر به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا نتوانست در این دوره رقابتها شرکت کند.

وی اظهار داشت: این درحالی است که رسولی یکی از پدیده ها و امیدهای این تیم بود که متاسفانه از شرکت در مسابقات پایانی محروم شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دیگر کشتی گیران این تیم در اوزان مختلف به سر وزن رسیدند و مشکلی از این نظر وجود ندارد.

به گفته طیبی، با اشاره به میزبانی گرگان در مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد گفت: خوشبختانه تماشگران گلستان از فهیم ترین تماشاگران کشور هستند.

دبیر هیئت کشتی گلستان بیان داشت: فدراسیون با در نظر گرفتن مسائل مختلف از جمله علاقه مردم استان به ورزش کشتی و نظم و انضباط بالا در رقابتها، این استان را به عنوان میزبان این دوره ازرقابتها برگزیده است.

وی از تماشگران خواست تا با تشویق تیمها و ورزشکاران مورد علاقه خود و پرهیز از توهین و تخریب سایر تیمها و ورزشکاران، موجب افزایش کیفیت مسابقات شوند.

براساس اعلام فدراسیون کشتی، احمد رسولی یکی از بهترین کشتی گیران هفتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد معرفی شده است.

کد مطلب 1019199

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