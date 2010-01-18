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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

300 واحد مسکونی در زلزله اندیمشک دچار خسارت شدند

300 واحد مسکونی در زلزله اندیمشک دچار خسارت شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان خوزستان از وارد آمدن خسارت به 300 واحد مسکونی در پی وقوع زمین لرزه در شهرستان اندیمشک خبر داد.

شاپور رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: شنبه شب در پی وقوع زمین لرزه در شهرستان اندیمشک که به صورت متوالی 17 بار این شهر را لرزاند به 300 واحد مسکونی این شهرستان و مناطق اطراف خسارت وارد شده است.

وی افزود: اولین زمین لرزه در ساعت 23 و 53 دقیقه شب شنبه به وقوع پیوست و متاسفانه به واحدهای مسکونی منطقه بین 20 تا 50 درصد خسارت وارد کرده است.

رستمی با اشاره به اینکه این زمین لرزه ها تلفات جانی در پی نداشته است، گفت: برخی واحدهای مسکونی مردم منطقه دچار شکاف و ترک شده است که باید هرچه سریعتر اصلاح شوند.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان خوزستان تاکید کرد: گروه های امداد و نجات در شهرهای دزفول، شوش، شوشتر که در نزدیکی اندیمشک هستند و همچنین اهواز درحالت آماده باش هستند و برای انجام هر ماموریتی در سریع ترین زمان ممکن آماده هستند.

شهرستان اندیمشک دروازه ورودی و گذرگاه شمالی استان خوزستان از شمال به استان لرستان و از جنوب به شهرستان شوش و از جنوب‏شرقی به شهرستان دزفول و از ناحیه غرب به دهلران در استان ایلام منتهی می‏شود.

دو رودخانه مهم کرخه و دز در غرب و شرق شهرستان اندیمشک واقع شده که بر روی هرکدام از این رودها سدی مهم و بزرگ احداث شده است.

کد مطلب 1019203

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