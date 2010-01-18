300 واحد مسکونی در زلزله اندیمشک دچار خسارت شدند

شاپور رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: شنبه شب در پی وقوع زمین لرزه در شهرستان اندیمشک که به صورت متوالی 17 بار این شهر را لرزاند به 300 واحد مسکونی این شهرستان و مناطق اطراف خسارت وارد شده است.

وی افزود: اولین زمین لرزه در ساعت 23 و 53 دقیقه شب شنبه به وقوع پیوست و متاسفانه به واحدهای مسکونی منطقه بین 20 تا 50 درصد خسارت وارد کرده است.

رستمی با اشاره به اینکه این زمین لرزه ها تلفات جانی در پی نداشته است، گفت: برخی واحدهای مسکونی مردم منطقه دچار شکاف و ترک شده است که باید هرچه سریعتر اصلاح شوند.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان خوزستان تاکید کرد: گروه های امداد و نجات در شهرهای دزفول، شوش، شوشتر که در نزدیکی اندیمشک هستند و همچنین اهواز درحالت آماده باش هستند و برای انجام هر ماموریتی در سریع ترین زمان ممکن آماده هستند.

شهرستان اندیمشک دروازه ورودی و گذرگاه شمالی استان خوزستان از شمال به استان لرستان و از جنوب به شهرستان شوش و از جنوب‏شرقی به شهرستان دزفول و از ناحیه غرب به دهلران در استان ایلام منتهی می‏شود.

دو رودخانه مهم کرخه و دز در غرب و شرق شهرستان اندیمشک واقع شده که بر روی هرکدام از این رودها سدی مهم و بزرگ احداث شده است.

