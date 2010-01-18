علی دهباشیان در گفتگو با مهر در نیشابور افزود: این استخرها با حجمی در حدود 295 هزار متر مکعب، بیش از یک هزار و 645 هکتار از مزارع و باغات را تحت پوشش آبیاری قرار می‌دهند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تأکید کرد: این شهرستان در زمینه استفاده از روش‌های نوین آبیاری و در راستای ذخیره سازی آب برای بهره‌برداری بهینه به عنوان شهرستان پیشرو در استان محسوب می‌شود.

دهباشیان ساخت استخرهای آب کشاورزی با ورق‌های ژنوممبران را مقرون به صرفه دانست وافزود: ژنوممبران ورقی از جنس پلی‌اتیلن سنگین است که تشکیل شده از 97 درصد پلی اتیلن سنگین و 3 درصد مواد افزودنی که نقش این مواد، مقاوم سازی در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید و عوامل اکسید کننده محیط خاک و آب است.

وی تصریح کرد: این ورق می‌تواند مستقیم روی بستر خاکی قرار گیرد و مانع نفوذ آب به زمین می‌شود.



