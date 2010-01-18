انتقاد ازساخت جزایرمصنوعی درخلیج فارس/ مشکلات باید درون منطقه حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه در نوزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس با اشاره به اینکه امروز منطقه استراتژیک خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری مورد طمع قدرت های فرامنطقه ای است، گفت: این قدرت ها به قصد تسلط برمنابع حیاتی منطقه خلیج فارس، در پی ایجاد نا امنی، بدبینی و سوء ظن در میان کشورهای منطقه اند و حضور و دخالت قدرت های بیگانه خرید های انبوه تسلیحاتی، حمایت از گروه های افراطی و دامن زدن به اختلافات طایفه ای و قومی چالش هایی است که به بی ثباتی و مشکلات در منطقه خیلج فارس کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران اولین قربانی توسعه طلبی های رژیم صدام و جنگ 8 ساله تحمیلی بوده است ، تصریح کرد: سقوط آن رژیم برای ما و مردم منطقه می توانست خوشایند باشد اما پس از گذشت 6 سال به دلیل حضور قدرت های بیگانه مشکلات و سختی های فراوانی به ملت های منطقه تحمیل شده است.

متکی مشکل دیگر خلیج فارس را توسعه طلبی و رفتار تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: وجود رژیم صهیونیستی با نا امنی و بی ثباتی در منطقه گره خورده و سیاستمداران آمریکا، سیاست خارجی خود را بر اساس امنیت این رژیم دنبال می کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با انتقاد از سیاست های قدرت های بزرگ در رابطه با موضوع هسته ای ایران یادآور شد: بی توجهی به صدها کلاهک هسته ای و همکاری های اتمی آمریکا با رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که برای کشور عضو پیمان ان پی تی، محدودیت های غیر قانونی در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای وضع می شود.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع فلسطین نیز گفت: ملت فلسطین با درک درست واقعیت ها و الهام از تجربه 60 ساله رویارویی با رژیم صهیونیستی راه خود را در استقرار مقاومت تا احقاق حقوقش یافته است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره مقاومت مشروع تمامی ملت های مظلوم در برابر قدرت های تجاوزگر حمایت کرده است.

متکی افزود: ایران در جهت تکریم شهدای غزه و پاسداشت مقاومت جانانه مردم نوار غزه فردا 29 دی ماه را به عنوان نماد مقاومت و روز غزه تعیین کرده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پایداری ملت ایران در حقوق غیر قانون انکارش در موضوع هسته ای، تصریح کرد: این پایداری ایران سبب شد که راه برای ملت های در حال توسعه به ویژه کشورهای خلیج فارس در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای گشوده شود و امروز کشورهایی که تا کنون نفت را بهانه ای برای جلوگیری دستیابی کشورهای منطقه به انرژی صلح آمیز هسته ای بهانه می کردند برای عقد قرارداد احداث نیروگاه های هسته ای از یکدیگر سبقت می گیرند و این نشان می دهد انحصار طلبی غربی ها در بهره برداری ملت ها از حقوق هسته ای در برابر ایستادگی ملت ها تاب مقاومت ندارد.

وی افراط گرایی و تروریسم در خاورمیانه را ناشی از سیاست های تبعیض آمیز و دخالت های زیاده خواهانه در کشورهای منطقه دانست و یادآور شد: ما معتقدیم باید علل اصلی تروریست و عوامل افراط گرایی را شناسایی کرد و با آن مبارزه کنیم.

متکی در بخش دیگری از سخنانش مسئله محیط زیست را یکی از نگرانی های منطقه خلیج فارس برشمرد و در این باره بیان داشت: منطقه خلیج فارس به دلیل داشتن منابع انرژی و ترافیک حمل و نقل و تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر خارجه در ادامه از احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس انتقاد کرد و گفت: احداث جزایر مصنوعی تبعات زیست - محیطی فراوانی برای منطقه خلیج فارس به دنبال دارد و موجب کندی گردش آب خلیج فارس می شود.

وی تاکید کرد: بر اساس محاسبات علمی فاصله گردش آب در حوزه خلیج فارس از بدو ورود تا خروج و آمدن آب جدید به خلیج فارس به بیش 20 درصد افزایش یافته است و در صورت ادامه این روند خلیج فارس ممکن است به یک باتلاق تبدیل شود بنابراین باید با دقت بیشتری به موضوع ایجاد جزایر مصنوعی نگریسته شود.

متکی همچنین گرد و غبار و طوفان شن را یکی دیگر از نگرانی های زیست - محیطی منطقه دانست و گفت: عربستان سعودی بیشترین تولیدگر غبار و شن و کشورهای دیگر مثل عراق، سوریه، مصر و اردن منابع دیگری از تولید گرد و غبار هستند و بر اساس مکاتباتی که با وزیران خارجه کشورهای منطقه انجام شد با موافقت آنان به زودی نشست کارشناسان منطقه ای برای یافتن راهکارهای مقابله با بحران گرد و غبار برپا می شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: منطقه ما با مشکلات زیادی مواجه است و ما معتقدیم مشکلات منطقه خلیج فارس راه حل منطقه ای دارد و قدرت های فرا منطقه ای تنها به مشکلات می افزایند و ثبات و امنیت در منطقه با پایداری صادقانه کشورهای منطقه بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها قابل تحقق است.

وی اضافه کرد: این موضع ما در خصوص تحولات عراق و یمن بوده و ورود برخی کشورها به درگیری های یمن منطقه را در معرض نا امنی قرار داده است.

متکی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که یمن می تواند مشکلات داخلی خود را از راه گفتگو و عدم مداخله دیگر کشورها حل و فصل نماید.

وی ظرفیت دیگر منطقه خلیج فارس را اتصال و ارتباط و همکاری آن با آسیای میانه و قفقاز عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از اینکه محور این ارتباط است خوشحال است و در این راه سرمایه گذاری ها در حوزه راه، انرژی، سوآپ گاز، گندم، پنبه و راه آهن از یک سو و مشارکت فعال کشورهای خلیج فارس درحوزه های اقتصادی می تواند جاده تاریخی ابریشم را بروز کند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضرورت همگرایی بین کشورهای خلیج فارس را مورد اشاره قرار داد و گفت: کشورهای خلیج فارس سرنشینان یک کشور محسوب می شوند و جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که کشورهای منطقه ظرفیت بالایی برای همکاری دارند.

متکی با تاکید بر اینکه گسترش همکاری در منطقه به سود جهان اسلام است، خاطر نشان کرد: دیگران سعی می کنند بذر سوء ظن را در منطقه بپاشند و بکارند.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همواره توانایی های خود را در راه ایجاد صلح و امنیت منطقه به کار گرفته و اکنون با پیشرفت های علمی در عرصه های مختلف آمادگی دارد با کمک سایر کشورهای همسایه در خلیج فارس ورای مستحکم امنیتی و اقتصادی ایجاد کند.

وزیر خارجه تاکید کرد: ایران پیشنهاد پیمان امنیت منطقه ای را به کشورهای منطقه ارائه داده و ما معتقدیم در خلیج فارس دو رویکرد و دو گزینه بیشتر نداریم یکی گزینه ای که دیگران در خارج از منطقه با اهداف سوء و مبتنی بر واگرایی کشورهای منطقه القا می کنند و دیگری رویکرد همگرایی منطقه ای است و ما معتقدیم در مقابله با چالش های منطقه ای باید رویکرد منطقه ای دنبال شود و برای حل بحران های منطقه ای مناسب ترین، واقع بینانه ترین و طبیعی ترین و درست ترین رویکرد همان رویکرد منطقه ای است.

متکی با اشاره به بحران لبنان تاکید کرد: ما رویکرد های خارج از منطقه برای حل بحران لبنان درست نمی دانستیم اما وقتی کشورهای منطقه راهکاری را ارائه کردند و نشست های مقدماتی با این رویکرد برگزار شد ملاحظه کردیم که امروز شاهد حل مسئله لبنان و تشکیل دولت لبنان هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نشست پاکستان با حضور وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ایران اشاره کرد و گفت: ما در مسئله افغانستان از مدتها قبل تاکید داشتیم که مشکل افغانستان منطقه ای است و حل آن می بایست مبتنی بر راهکارهای منطقه ای باشد.

متکی اضافه کرد: بعد از برگزاری اجلاس سران 3 کشور درتهران در یک سال گذشته تصمیم سازی برای اجلاس های مختلف و اجلاس وزرا و استفاده از ظرفیت 3 کشور رویکرد واقع بینانه ای بود که همسایگان ما به افغانستان و پاکستان بر آن صحه گذاشتند.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: به زودی نشست همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود و ما سازوکارهای منطقه ای را برای حل مشکلات افغانستان در دست تهیه داریم و مدعیان کمک به افغانستان باید از این رویکرد حمایت کنند.

وی به بحران گرجستان اشاره کرد و گفت: در این باره وقتی بحران در این کشور ایجاد شد ایران با سفر به کشورهای روسیه، قفقاز و اروپا بر رویکرد منطقه ای برای حل بحران تاکید کرد و امروز نیز ادامه مذاکرات را در سفر وزیر امور خارجه گرجستان به تهران پی خواهیم گرفت.

متکی در پایان گفت: بازدارندگی در برابر تهدیدات دیگران باید برای کشورهای منطقه اصل باشد و در صورت بروز سوء تفاهمات نیز باید خود به فکر چاره باشیم چنانکه گفته شده "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من."