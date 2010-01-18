عبدالواحد موسوی لاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درارائه راهکار برای بهتر برگزار شدن مناظره های تلویزیونی ، اظهار داشت: با وجود اینکه هنوز مشخص نیست که این مناظره ها ادامه یابد اما حداقل خاصیت آنها این است که پرخاشگری، تندخویی و تقابل های خیابانی را به فضای گفتگو و طرح دیدگاه ها تبدیل می کند.

وی افزود: اگر این فضا در سایر رسانه ها هم دیده شود و صدا و سیما خود به پخش این برنامه ها در یک شبکه اکتفا نکند بهتر است زیرا صدا و سیما دارای چندین شبکه استانی و بین المللی است و رسانه ملی باید متعهد به این امر باشد که فضا را برای همه روشنفکران سیاسی باز بگذارد تا همه بتوانند به ایراد نظرات خود بپردازند.

این عضو مجمع روحانیون مبارز همچنین تصریح کرد: در سایتها و روزنامه ها هم باید چنین فضایی شکل بگیرد زیرا حالتهای تند و خشن ، تقابلهای جناحی را به درگیریهای سیاسی می کشاند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اگر در این برنامه به جای پراکنده گویی، مشکلات جامعه به طور هدفمند مطرح شود، بهتر است، گفت: طبیعتا اگر این برنامه برای حل مشکلات مردم تهیه شده باشد باید روی مسائل و مشکلات مردم انگشت گذاشته شود و مسائلی مورد بررسی قرار بگیرد که جامعه نیازمند آن است .

موسوی لاری همچنین درباره اعلام پایگاه سیاسی و فکری میهمانان مناظره ها ، خاطرنشان کرد: همه این مسائل نکات مثبتی هستند اما هیچیک شرط کافی نبوده و فقط شرط لازم هستند و لذا اگر موقعیت اجتماعی و سیاسی افراد اعلام شود ، مخاطبان به نحو بهتری در جریان موضوعات قرار خواهند گرفت .

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه آنچه در مناظره ها طرح می شود باید توسط طرفین آزادانه مطرح شود، افزود: جامعه منتظر شنیدن این سخنان است با این تفاوت که تا کنون این سخنان از رسانه ملی به گوش مردم نمی رسیده است البته شاید طرح این موضوعات از صدا و سیما برای برخی سیاسیون و نخبگان کاری پیش پا افتاده باشد ولی برگزاری آن در این حد از صدا و سیما عملکردی خوب و پسندیده است.

وی تاکید کرد: این مناظره ها تا اندازه ای که بتواند جامعه را به سمت خوبی ها سوق دهد، مناسب است.

موسوی لاری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص بی طرفی صدا و سیما و مجری در این برنامه ها ، گفت: بهتر است قضاوت در این خصوص را به عهده مردم بگذاریم.