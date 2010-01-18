علیرضا سیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امسال کمیته ای تحت عنوان کمیته آموزش با همکاری انجمن هنرهای نمایشی با نیازسنجی و برنامه ریزی، آموزش تئاتر در سطح استان را برای سال آینده پیش بینی کرده است.

سرپرست اداره هنرهای نمایشی خراسان رضوی کمبود اعتبارات در سطح ملی و کمبود سالن های نمایشی را از مشکلات هنرهای نمایشی عنوان کرد و اظهار داشت: ورود به مسائل فرهنگی تنها وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و همه نهادها باید برای رفع مشکلات فرهنگی در کشور بسیج شوند.

سیدآبادی کمک به برگزاری روز جهانی تئاتر و کمک به اجرای عمومی تئاتر در سطح خراسان رضوی، کمک به اعزام هنرمندان به جشنواره های بین المللی و کشوری و کمک به برگزاری جشنواره های تئاتر استان را از حمایتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد ازعرصه هنرهای نمایشی این استان اعلام کرد.

وی از بیمه 350 نفر از هنرمندان تئاتر خراسان رضوی خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح مستمری بگیری هنرمندان از کار افتاده تئاتر، ارزشیابی هنرمندان تئاتر و طرح تکریم این هنرمندان از طرح های اداره هنرهای نمایشی این استان است.

سرپرست اداره هنرهای نمایشی خراسان رضوی برگزاری جشنواره تئاتر رضوان با حضور هشت گروه نمایشی از شهرستان های مشهد، سبزوار، قوچان، تربت حیدریه، خواف و نیشابور را یکی از رویدادهای تئاتر استان در سال جاری دانست و افزود: راهیابی نمایش های منتخب جشنواره تئاتر استان در جشنواره منطقه ای بجنورد، حضور نمایش "شوچراغانه" از تربت حیدریه به جشنواره ملی مقاومت فتح خرمشهر از دیگر اتفاقات عرصه تئاتر استان در سال 88 است.

سیدآبادی به راهیابی پنج نمایش استان به جشنواره بین المللی آئینی سنتی تهران اشاره کرد و گفت: نمایش "می خواستم ببوسمت باران گرفت" به کارگردانی محمدحسن زاده از تربت حیدریه در همایش سراسری عاشورایی و حضور نمایش "خوان هشتم" از چناران در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان و حضور هشت گروه نمایشی در جشنواره بین المللی رضوی از افتخارات تئاتر استان طی سال 88 است.

وی خاطرنشان کرد: ما "همه اهل یک محله ایم" به کارگردانی رضا صابری، "طبقه همکف" به کارگردانی علی حاتمی نژاد، "مردان همیشه به خانه بازمی گردند" به کارگردانی عبدالله برجسته و "وقتی زمین دروغ می گوید" به کارگردانی سعید تشکری آثار نمایشی راه یافته این استان به جشنواره تئاتر فجر است.