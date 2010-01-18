آخرین وضعیت واگذاری موسسات آموزش عالی آزاد به دانشگاه علمی کاربردی

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با طرح ادغام سازمانهای فنی حرفه ای با دانشگاه علمی کاربردی با بیان این مطلب که این تصمیم باید در وزارت علوم و وزارت کار پس از بررسی اخذ شود از بررسی وضعیت موسسات آموزش عالی آزاد خبر داد و گفت: طرح و پیشنهاداتی در ارتباط با قرار گرفتن موسسات آموزش عالی آزاد در ذیل دانشگاه علمی کاربردی ارائه شده است که در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه این بحث از روز گذشته در شورای مدیران مطرح شده است ادامه داد: چنانچه این اقدام سبب ارتقاء موسسات آموزش عالی آزاد نشود و آسیب پذیری آنها را نیز به دنبال داشته باشد به طور حتم موافقت نهایی صورت نمی گیرد و این موسسات همچنان مستقل از دانشگاه علمی کاربردی فعالیت خواهند کرد.

نادری در ادامه به مهر گفت: جایگاه موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس طرح آمایش سرزمین که در حال انجام است بررسی می شود تا در نهایت ارتقاء کیفیت را برای این موسسات به دنبال داشته باشد.

وی افزود: بر اساس همین الگو کار کارشناسی صورت گرفته و به این دلیل که اساسنامه این موسسات متعلق به وزارت علوم است انتقال آن به دانشگاه علمی کاربردی قطعی نیست.

مدیر دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از بررسی این پیشنهاد طی مدت دو تا سه هفته خبر داد و گفت: این پیشنهاد توسط شورای مدیران کارشناسی خواهد شد.

نادری در زمینه احتمال برگزاری دوره های فراگیر توسط موسسات آموزش عالی آزاد گفت: ظرف دو تا سه ماه آینده در صورت تامین هزینه های لازم موسسات آموزش عالی آزاد دوره های فراگیر پیام نور را برگزار خواهند کرد.